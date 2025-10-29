Un nou studiu avertizează că schimbările climatice provoacă milioane de decese care ar putea fi evitate

Stiri Stiinta
29-10-2025 | 07:28
schimbari climatice
Shutterstock

Un nou studiu avertizează că schimbările climatice au un impact devastator asupra sănătăţii umane, provocând sute de mii de decese în fiecare an din cauza căldurii, poluării şi incendiilor, transmite Le Monde.

 

autor
Ioana Andreescu

Schimbările climatice afectează grav sănătatea oamenilor din întreaga lume, iar eşecurile politicilor duc la „milioane” de decese care ar putea fi evitate în fiecare an, a declarat miercuri, 29 octombrie, o echipă internaţională de experţi.

Tranziţia climatică echitabilă — un potenţial încă subexploatat

Oportunităţile pentru o tranziţie climatică „echitabilă” există în continuare pe masă, însă rămân „în mare parte nevalorificate”, potrivit Lancet Countdown, un important studiu anual care urmăreşte impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii.

Valuri de căldură şi incendii — efecte letale în creştere

Raportul prezintă cifre referitoare la unele dintre cele mai mortale consecinţe: 546.000 de persoane au murit în fiecare an între 2012 şi 2021 din cauza expunerii la căldură — o creştere masivă faţă de anii 1990 — iar fumul toxic provenit de la incendiile forestiere a ucis un număr record de 154.000 de persoane anul trecut.

Apel la investiţii în energie curată şi infrastructură rezilientă

Publicat înainte de negocierile climatice COP30 ale ONU din Brazilia, raportul solicită creşterea investiţiilor în energie fără emisii de carbon şi în infrastructură rezistentă la schimbările climatice, precum şi o planificare mai riguroasă a riscurilor pentru sănătate.

Citește și
inundatii
Țara în care ploile provoacă dezastre. Din cauza incompetenței, România rămâne vulnerabilă la schimbările climatice

Critici la adresa politicilor retrograde

Autorii au criticat vehement decizia fostului preşedinte american Donald Trump de a retrage SUA din programele internaţionale de ajutor şi din iniţiativele climatice, politici ulterior imitate de alte ţări.

„Revertirea acestor politici dăunătoare şi progresul către acţiuni semnificative împotriva schimbărilor climatice sunt acum cruciale pentru protejarea sănătăţii şi supravieţuirii oamenilor”, se arată în raport.

2024 — an record al temperaturilor globale

Având în vedere că temperaturile globale din 2024 au fost cele mai ridicate înregistrate vreodată, depăşind pentru prima dată pragul de 1,5 °C faţă de perioada preindustrială, experţii au enumerat numeroase ameninţări la adresa sănătăţii: valuri de căldură, secete, ploi torenţiale şi alte fenomene extreme.

„Schimbările climatice destabilizează din ce în ce mai mult sistemele planetare şi condiţiile de mediu de care depinde viaţa umană”, avertizează studiul.

Subvenţiile pentru combustibili fosili — un pericol major

Poluarea aerului cauzată de combustibilii fosili a provocat peste 2,5 milioane de decese numai în 2022, au arătat autorii, criticând ferm subvenţionarea acestora.

Guvernele au cheltuit peste 950 de miliarde de dolari pe subvenţii pentru combustibili fosili în 2023, se arată în raport, care indică drept cei mai mari poluatori Rusia, Iran, Japonia, Germania, Arabia Saudită şi China.

Această sumă este totuşi mai mică decât recordul de 1,4 trilioane de dolari din 2022, când guvernele europene au intervenit pentru a tempera costurile energiei după invazia Rusiei în Ucraina.

Leadership global în regres, iniţiative locale în ascensiune

În general, autorii raportului acuză corporaţiile, „factorii de decizie cheie” şi liderii mondiali de „regres” în ceea ce priveşte angajamentele climatice, salutând în schimb actorii locali şi grupurile comunitare pentru că au umplut vidul de leadership.

„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi

Sursa: News.ro

Etichete: clima, schimbari,

Dată publicare: 29-10-2025 07:28

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Citește și...
Bucureștiul își pierde verdele. Arborii mor sub nepăsarea autorităților, iar parcurile riscă să dispară. Ce scuze au găsit
Stiri actuale
Bucureștiul își pierde verdele. Arborii mor sub nepăsarea autorităților, iar parcurile riscă să dispară. Ce scuze au găsit

Pădurile înseamnă viață. Păcat însă că în România, schimbările climatice și goana după bani a unor compatrioți le pun în pericol.

Țara în care ploile provoacă dezastre. Din cauza incompetenței, România rămâne vulnerabilă la schimbările climatice
Romania, te iubesc!
Țara în care ploile provoacă dezastre. Din cauza incompetenței, România rămâne vulnerabilă la schimbările climatice

După ei, potopul, partea a III-a. În timp ce Europa investește masiv în adaptarea la schimbările climatice și în protecția la inundații, România rămâne vulnerabilă și birocratică. Nu din lipsă de bani, ci din incompetență în atragerea lor.

Legătura nebănuită dintre încălzirea globală și consumul de zahăr, dezvăluită de un studiu în Nature Climate Change
Stiri Stiinta
Legătura nebănuită dintre încălzirea globală și consumul de zahăr, dezvăluită de un studiu în Nature Climate Change

Înghețata, deserturile congelate și băuturile răcoritoare de la frigider, toate capătă un nou farmec în căldura verii. Pe măsură ce schimbările climatice determină creșterea temperaturilor, americanii consumă din ce în ce mai multe dintre aceste produse.

Recomandări
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi
Inspectorul PRO
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi

Râul Argeş a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Capitalei. Expansiunea construcţiilor din Bucureşti şi Ilfov avea nevoie de un loc care să înghită sutele de mii de tone de moloz.

Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli
Stiri Economice
Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli

Unele dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi tăiate de la 1 ianuarie. Șefii autorităților de reglementare și-au prezentat în Parlament reformele care le vor afecta inclusiv propriile venituri.

Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară
Stiri actuale
Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară

Premieră importantă în Brașov, unde a fost lansată o încărcătură explozivă din dronă. S-a întâmplat în poligonul uzinei Carfil, care, în colaborare cu americanii, ar urma să producă șapte modele de drone destinate armatei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Octombrie 2025

46:13

Alt Text!
La Măruță
28 Octombrie 2025

01:29:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 28 Octombrie 2025

01:51:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28