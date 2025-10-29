Un nou studiu avertizează că schimbările climatice provoacă milioane de decese care ar putea fi evitate

Un nou studiu avertizează că schimbările climatice au un impact devastator asupra sănătăţii umane, provocând sute de mii de decese în fiecare an din cauza căldurii, poluării şi incendiilor, transmite Le Monde.

Schimbările climatice afectează grav sănătatea oamenilor din întreaga lume, iar eşecurile politicilor duc la „milioane” de decese care ar putea fi evitate în fiecare an, a declarat miercuri, 29 octombrie, o echipă internaţională de experţi.

Tranziţia climatică echitabilă — un potenţial încă subexploatat

Oportunităţile pentru o tranziţie climatică „echitabilă” există în continuare pe masă, însă rămân „în mare parte nevalorificate”, potrivit Lancet Countdown, un important studiu anual care urmăreşte impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii.

Valuri de căldură şi incendii — efecte letale în creştere

Raportul prezintă cifre referitoare la unele dintre cele mai mortale consecinţe: 546.000 de persoane au murit în fiecare an între 2012 şi 2021 din cauza expunerii la căldură — o creştere masivă faţă de anii 1990 — iar fumul toxic provenit de la incendiile forestiere a ucis un număr record de 154.000 de persoane anul trecut.

Apel la investiţii în energie curată şi infrastructură rezilientă

Publicat înainte de negocierile climatice COP30 ale ONU din Brazilia, raportul solicită creşterea investiţiilor în energie fără emisii de carbon şi în infrastructură rezistentă la schimbările climatice, precum şi o planificare mai riguroasă a riscurilor pentru sănătate.

Critici la adresa politicilor retrograde

Autorii au criticat vehement decizia fostului preşedinte american Donald Trump de a retrage SUA din programele internaţionale de ajutor şi din iniţiativele climatice, politici ulterior imitate de alte ţări.

„Revertirea acestor politici dăunătoare şi progresul către acţiuni semnificative împotriva schimbărilor climatice sunt acum cruciale pentru protejarea sănătăţii şi supravieţuirii oamenilor”, se arată în raport.

2024 — an record al temperaturilor globale

Având în vedere că temperaturile globale din 2024 au fost cele mai ridicate înregistrate vreodată, depăşind pentru prima dată pragul de 1,5 °C faţă de perioada preindustrială, experţii au enumerat numeroase ameninţări la adresa sănătăţii: valuri de căldură, secete, ploi torenţiale şi alte fenomene extreme.

„Schimbările climatice destabilizează din ce în ce mai mult sistemele planetare şi condiţiile de mediu de care depinde viaţa umană”, avertizează studiul.

Subvenţiile pentru combustibili fosili — un pericol major

Poluarea aerului cauzată de combustibilii fosili a provocat peste 2,5 milioane de decese numai în 2022, au arătat autorii, criticând ferm subvenţionarea acestora.

Guvernele au cheltuit peste 950 de miliarde de dolari pe subvenţii pentru combustibili fosili în 2023, se arată în raport, care indică drept cei mai mari poluatori Rusia, Iran, Japonia, Germania, Arabia Saudită şi China.

Această sumă este totuşi mai mică decât recordul de 1,4 trilioane de dolari din 2022, când guvernele europene au intervenit pentru a tempera costurile energiei după invazia Rusiei în Ucraina.

Leadership global în regres, iniţiative locale în ascensiune

În general, autorii raportului acuză corporaţiile, „factorii de decizie cheie” şi liderii mondiali de „regres” în ceea ce priveşte angajamentele climatice, salutând în schimb actorii locali şi grupurile comunitare pentru că au umplut vidul de leadership.

