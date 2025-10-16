Bucureștiul își pierde verdele. Arborii mor sub nepăsarea autorităților, iar parcurile riscă să dispară. Ce scuze au găsit

16-10-2025 | 19:43
Pădurile înseamnă viață. Păcat însă că în România, schimbările climatice și goana după bani a unor compatrioți le pun în pericol.

Alex Dima

Se usucă, sunt tăiate, iar altele în loc nu am mai plantat, chiar dacă am avut la dispoziție sute de milioane de euro din fonduri europene.

La „România, te iubesc!” și în campania Știrilor PRO TV „Uscați de nepăsare” am cerut autorităților să înțeleagă gravitatea fenomenului. În urma acestui demers, în Ministerul Mediului se înființează un grup de lucru care va căuta soluții.

Parcurile Capitalei se usucă. Oriunde te uiți în București, vezi arbori care stau să cadă. Avem departamente și instituții plătite să întrețină zonele verzi, însă abia acum, după ce am semnalat această realitate, lucrurile încep să se miște. Și la nivel național, instituțiile silvice au început să inventarieze zonele afectate de secetă și insecte. Le cerem să apere pădurea și să limiteze dezastrul, nu să se folosească de situație ca să defrișeze.

Lucian Judele, administratorul Capitalei: „Un pătrat cu latura de 100 și ceva de metri și mai bine de jumătate sunt uscați. Pe jumătate sunt uscate, adică peste 50%, da, peste 50%.”

Citește și
romania te iubesc
Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV

Administratorul Capitalei descrie situația din Parcul Tineretului. În București, una dintre cele mai poluate capitale din Europa, verdele dispare.

În Herăstrău, bucăți întregi din parc s-au uscat complet. Diana Culescu este arborist.

Diana Culescu, arborist: „Eu cred că suntem cu un picior în groapă, ca să zic așa, este destul de gravă situația. Dacă nu se începe de acum, e cam târziu. De fapt, în Herăstrău am făcut niște măsurători și, în principiu, cam 30% dintre arbori sunt deja morți.”

Dincolo de lipsa verdelui, arborii uscați reprezintă un adevărat pericol pentru trecători. Nimeni nu mișcă un deget. Primăria Capitalei administrează 19 parcuri mari prin ALPAB, care își are sediul chiar în Parcul Herăstrău.

Am bătut la ușa instituției. Angajații au început să iasă din birouri și să se agite. Într-un final, a apărut directorul ALPAB, Bogdan Tănase.

Bogdan Tănase a răspuns de parcuri, de cimitire, de cultură și din nou de parcuri. S-a mutat de pe o funcție pe alta. Nu vrea să vorbească în fața camerei, deoarece susține că nu este fotogenic.

Tănase își justifică lipsa de acțiune cu hârtii. Multe parcuri din Capitală sunt istorice și, pentru fiecare copac pe care trebuie să-l taie, are nevoie de peste 20 de aprobări, inclusiv de la Ministerul Culturii.

Acesta este un dosar pentru patru arbori din Cișmigiu. A fost respins de departamentul de mediu din Primăria Capitalei pe motiv că nu este complet.

Nu are habar câți arbori s-au uscat. Spune că nu ALPAB trebuie să-i numere. În realitate, nimeni nu știe câți copaci, uscați sau nu, sunt în Capitală.

Primăria are un departament de mediu cu 30 de angajați. Pe doi dintre ei i-am întâlnit în Parcul Tineretului. Fac tomografia unui copac pentru a stabili dacă e de tăiat sau poate fi salvat. Ies din birou doar la cerere.

Lucian Judele, administratorul Capitalei: „Aveți timp? Se pierde timp și practic nu se întâmplă nimic. E nevoie de timp ca toate să se facă un proiect, dar acești arbori nu s-au uscat ieri. Sunt de ani de zile. Oamenii din primărie n-au făcut nimic pentru ei. N-aș vrea să spun că oamenii din primărie nu au făcut nimic, dar i-au mai ciuntit pe aici, pe acolo și i-au ajutat să se usuce. Există substanțe care vitaminizează arborii. Există și substanțe care nu.”

Primăria are și un Centru pentru Protecția Plantelor. Instituția are 26 de angajați, din care doar 10 ies pe teren și acoperă 4.000 de hectare, teoretic verzi. Cinci angajați sunt paznici. Centrul ar trebui să aplice cel puțin 12 tratamente pe an pentru arbori. Dă doar patru și nu în tot Bucureștiul.

Tudorel Popa, director Protecția Plantelor: „O lună am stat degeaba, că nu ne-au dat bani, nu ne-au plătit facturile din urmă și furnizorul nu ne-a mai vrut să ne dea.”

Fără oameni și fără substanțe, mașinile instituției zac în garaj.

Episodul „Uscați de nepăsare”, difuzat la „România, te iubesc!”, a ajuns și la primarul interimar al Capitalei. A promis că va lua măsuri.

Zilele acestea, prin Herăstrău, un excavator a început deja să sape în grabă pentru a instala un sistem de irigații. Salvarea verdelui, a arborilor din parcuri, ar trebui să fie printre prioritățile celor care conduc Bucureștiul. Până acum, nu s-a întâmplat.

