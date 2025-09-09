Legătura nebănuită dintre încălzirea globală și consumul de zahăr, dezvăluită de un studiu în Nature Climate Change

Înghețata, deserturile congelate și băuturile răcoritoare de la frigider, toate capătă un nou farmec în căldura verii. Pe măsură ce schimbările climatice determină creșterea temperaturilor, americanii consumă din ce în ce mai multe dintre aceste produse.

Cel puțin așa arată un nou studiu publicat în prestigioasa revistă Nature, cu consecințe îngrijorătoare asupra sănătății.

Unele dovezi arată că schimbările climatice vor influența disponibilitatea și calitatea alimentelor, ducând la penurie, creșteri de prețuri și chiar afectând valoarea nutrițională, a declarat Pan He, autor al studiului și lector în științe ale mediului și durabilitate la Universitatea din Cardiff.

Însă se știe mult mai puțin despre efectele schimbărilor climatice asupra alegerilor noastre alimentare și a băuturilor pe care le consumăm, a declarat ea pentru CNN.

Cercetătorii au analizat datele privind achizițiile alimentare ale gospodăriilor din SUA între 2004 și 2019, ceea ce le-a permis să urmărească aceleași familii pe o perioadă lungă de timp. Apoi, au comparat deciziile de cumpărare cu datele meteorologice regionale, inclusiv temperatura și umiditatea.

Pe măsură ce temperaturile au crescut, oamenii au consumat mai mult zahăr, în principal sub formă de băuturi îndulcite cu zahăr, cum ar fi sucurile și sucurile naturale, potrivit studiului publicat luni în revista Nature Climate Change.

1 grad Celsius în plus = 0,7 grame de zahăr

Cercetătorii au descoperit că, pentru fiecare 1 grad Celsius de încălzire, consumul de zahăr adăugat în gospodăriile din SUA a crescut cu 0,7 grame pe persoană pe zi, cu o creștere semnificativă atunci când temperaturile au atins între 20 și 30 de grade Celsius.

Vremea mai caldă face ca organismul să piardă mai multă apă, determinând oamenii să simtă nevoia de hidratare și răcorire. Pentru mulți oameni din SUA, asta înseamnă să consume produse reci și dulci, precum sucurile carbogazoase și înghețata, a spus el.

Studiul a constatat că efectul este deosebit de pronunțat în gospodăriile cu venituri mai mici sau cu un nivel de educație mai scăzut. Grupurile defavorizate tind să aibă deja un consum mai ridicat de zahăr, deoarece acest aliment poate fi mai ieftin și mai accesibil, ceea ce le face mai predispuse să opteze pentru aceste produse în perioadele caniculare. De asemenea, potrivit studiului, acestea pot petrece mai puțin timp în spații climatizate.

Studiul menționează că consumul de zahăr la nivel național ar putea crește cu aproape 3 grame pe zi până în 2095, dacă poluarea care contribuie la încălzirea planetei continuă necontrolată, grupurile vulnerabile fiind cele mai expuse riscului.

Consumul excesiv de zahăr, efect dezastruos asupra sănătății

Consumul excesiv de zahăr poate avea o serie de efecte negative, inclusiv riscuri mai mari de obezitate, diabet și boli cardiovasculare.

American Heart Association recomandă limitarea zahărului adăugat la maximum 6% din totalul caloriilor consumate zilnic: nu mai mult de 36 de grame pentru bărbați și 26 de grame pentru femei.

„Problemele de sănătate publică legate de consumul de zahăr au fost discutate pe larg, dar dacă luăm în considerare interacțiunea cu schimbările climatice, situația se va agrava. Factorii de decizie din întreaga lume ar putea fi nevoiți să ia în considerare modalități de gestionare a consumului de zahăr ca parte a adaptării la schimbările climatice", a spus cercetătoarea Pan He.

„Dovezile privind modul în care (căldura extremă) modifică obiceiurile alimentare sunt încă relativ rare”, a afirmat Charlotte Kukowski, cercetătoare la Cambridge Social Decision-Making Lab de la Universitatea din Cambridge, care nu a participat la cercetare.

Studiul „evidențiază un canal mai puțin discutat prin care schimbările climatice pot afecta bunăstarea umană”, a declarat ea pentru CNN.

„Ceea ce este deosebit de îngrijorător este faptul că grupurile cele mai vulnerabile – cele cu resurse mai puține pentru a se adapta – sunt atât cele mai expuse la încălzire, cât și cele mai expuse riscului de boli legate de alimentație”, a adăugat ea.

Modul exact în care schimbările climatice vor afecta obiceiurile alimentare ale umanității și consecințele potențiale asupra sănătății și inegalității rămân încă neclare, consideră cercetătorii, fiind necesare mult mai multe studii în diferite părți ale lumii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













