Studiu: Un test de sânge ar putea detecta boala cu 10 ani înainte de apariţia simptomelor. Schimbări în medicina preventivă

Stiri Stiinta
20-11-2025 | 16:56
test de sange
Getty

Cel mai mare studiu global asupra substanţelor cheie din sânge deschide calea pentru teste cu înţepături care pot identifica semnele timpurii ale bolii cu peste zece ani înainte de apariţia simptomelor, spun cercetătorii.

autor
Mihaela Ivăncică

Lucrările la aceste teste urmează finalizării unui proiect al UK Biobank de măsurare a nivelurilor a aproape 250 de proteine, zaharuri, grăsimi şi alţi compuşi diferiţi din sângele colectat de la jumătate de milion de voluntari, relatează The Guardian.

Profilurile moleculare complexe oferă o imagine detaliată a fiziologiei fiecărei persoane şi, atunci când sunt combinate cu dosarele medicale şi registrele de decese, permit oamenilor de ştiinţă să prezică riscul unei serii de boli, de la diabet şi boli de inimă până la cancer şi demenţă.

Schimbări în medicina preventivă

„Va fi o adevărată schimbare radicală pentru munca noastră”, a declarat dr. Joy Edwards-Hicks de la Universitatea din Edinburgh, care studiază modul în care modificările metaboliţilor din sânge afectează sistemul imunitar. Mai multe teste predictive vor schimba accentul în domeniul sănătăţii către prevenirea bolilor, mai degrabă decât către tratarea lor.

„Se potriveşte cu modelul de prevenire către care ne îndreptăm, pentru a putea trimite o mică probă de sânge prelevată printr-o înţepătură şi a ne face o idee despre starea dvs. de sănătate”, a adăugat ea. „Dacă avem indicatori precoce ai bolii, putem spune unei persoane de 40 de ani că biomarkerii săi nu arată bine pentru vârsta sa şi îi putem recomanda schimbări pe care le-ar putea face”.

Citește și
Flavia Grosan
Medicul Flavia Groșan a murit. Suferea de o boală incurabilă

UK Biobank a colaborat cu Nightingale Health pentru a măsura sute de metaboliţi cheie din sânge, inclusiv zaharuri, aminoacizi, grăsimi, precursori ai hormonilor şi produse reziduale, cum ar fi ureea. Moleculele sunt produse sau utilizate atunci când organismul descompune alimentele, băuturile şi medicamentele şi când organele utilizează energie, efectuează reparaţii şi construiesc ţesuturi noi pentru creştere.

Modificările profilurilor metabolice ale oamenilor reflectă şi determină apariţia bolilor. Când organele nu mai funcţionează corect, profilul se modifică. Un ficat bolnav poate determina creşterea nivelului de amoniac. Un rinichi afectat poate determina creşterea nivelului de uree şi creatină. Leziunile musculare pot fi observate prin creşterea nivelului de lactate. În cazul cancerului, creşte absorbţia de glucoză.

Imaginea pe care oamenii de ştiinţă o obţin din profilurile metabolice este adesea mai cuprinzătoare decât cea oferită de alte teste. Acest lucru se datorează faptului că metaboliţii sunt influenţaţi nu numai de genetica unei persoane, ci şi de locul în care trăieşte şi de modul în care trăieşte: dieta, exerciţiile fizice, expunerea la poluare şi stresul, toate acestea contribuind la acest lucru.

Profilurile metabolice și prevenirea bolilor

„Aceste profiluri metabolice surprind toate predispoziţiile genetice şi consecinţele acestora, precum şi expunerile la factorii de mediu, oferindu-ne astfel o imagine de ansamblu a stării fiziologice a unei persoane”, a declarat dr. Julian Mutz de la King’s College London. „De asemenea, este extrem de dinamic, în timp ce genetica, de exemplu, este fixă”.

Cercetătorii au avut deja acces la unele profiluri metabolice prin intermediul UK Biobank, dar faptul că dispun de profilurile a 500.000 de voluntari înseamnă că pot dezvolta teste care detectează semnele timpurii ale bolilor într-un mod mai fiabil şi pentru o gamă mai largă de afecţiuni.

Dr. Mutz utilizează profilurile metabolice pentru a prezice riscul de demenţă. Dacă testele pot dezvălui cu 10-15 ani în avans că o persoană prezintă un risc mai mare, medicii pot interveni din timp pentru a ajuta pacienţii să reducă şansele de a dezvolta această afecţiune. Noile date ar trebui să stimuleze progresul în prezicerea formelor mai rare de boli neurodegenerative, cum ar fi demenţa frontotemporală.

Dr. Najaf Amin, epidemiolog molecular, şi alţi cercetători de la Universitatea din Oxford, au avut acces timpuriu la cele 500.000 de profiluri metabolice. Datele au relevat diferenţe în modul în care bărbaţii şi femeile îmbătrânesc şi dezvoltă astfel boli legate de vârstă, cum ar fi cancerul.

Studiul utilizării medicamentelor pe sexe

„Acum vom aprofunda studiul utilizării medicamentelor în rândul bărbaţilor şi femeilor”, a adăugat ea. Cercetarea ar putea clarifica dacă şi în ce măsură sexul unei persoane influenţează eficacitatea anumitor medicamente.

UK Biobank a început să recruteze voluntari în 2006. Aceasta permite oamenilor de ştiinţă autorizaţi să găsească legături între stilul de viaţă, genetică, mediu şi sănătate, combinând dosarele medicale, imagistica şi, acum, un set complet de profiluri metabolice.

„Studierea metaboliţilor este o modalitate puternică de a descoperi noi semne de avertizare, de a înţelege cum apar şi evoluează bolile şi de a urmări eficacitatea tratamentelor”, a declarat prof. Naomi Allen, cercetător şef la UK Biobank.

Aplicațiile religioase ce folosesc AI au devenit un sprijin spiritual în era digitală: „M-a ajutat să mă împac cu un prieten”

Sursa: News.ro

Etichete: studiu, boala, test de sange,

Dată publicare: 20-11-2025 16:56

Articol recomandat de sport.ro
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
Citește și...
Viciul care agravează boala parodontală. Tratamentele își pierd din eficiență, avertizează medicii
Doctor de bine
Viciul care agravează boala parodontală. Tratamentele își pierd din eficiență, avertizează medicii

Boala parondontală nu se vindecă odată apărută, dar înaintea ei apare gingivita și aceasta are tratament dacă mergeți la stomatolog. Efectele oricărui tratament sunt distruse de fumat.

Medicul Flavia Groșan a murit. Suferea de o boală incurabilă
Stiri actuale
Medicul Flavia Groșan a murit. Suferea de o boală incurabilă

Medicul Flavia Groșan a murit, miercuri, după o lungă suferință. Medicul a ajuns în atenția opiniei publice după mai multe controverse.

Celebrul prezentator al emisiunii Top Gear, Quentin Willson, a murit la vârsta de 68 de ani
Stiri externe
Celebrul prezentator al emisiunii Top Gear, Quentin Willson, a murit la vârsta de 68 de ani

Fostul prezentator al emisiunii Top Gear, Quentin Willson, a murit la vârsta de 68 de ani, după o boală de scurtă durată.

Câți pași trebuie făcuți zilnic pentru a încetini boala Alzheimer. Plimbările care pot proteja creierul de declin
Stiri Stiinta
Câți pași trebuie făcuți zilnic pentru a încetini boala Alzheimer. Plimbările care pot proteja creierul de declin

Persoanele cu boala Alzheimer care fac zilnic între 3.000 şi 5.000 de paşi îşi pot încetini semnificativ declinul cognitiv, arată un nou studiu.

A fost descoperită o nouă boală neurologică extrem de rară. Sunt doar 13 cazuri în lume
Stiri actuale
A fost descoperită o nouă boală neurologică extrem de rară. Sunt doar 13 cazuri în lume

O echipă internaţională condusă de oameni de ştiinţă de la Institutul de cercetări biomedicale Bellvitge (Idibell) din L'Hospitalet de Llobregat, în provincia spaniolă Barcelona, a descoperit o nouă afecţiune neurologică extrem de rară.

Recomandări
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a amânat analizarea contestației AUR
Stiri actuale
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a amânat analizarea contestației AUR

Taxele locale NU mai cresc de la 1 ianuarie, după ce judecătorii Curții Constituționale au amânat analizarea contestației AUR privind pachetul fiscal pentru data de 21 ianuarie 2026.

Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu
Stiri actuale
Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu

Averea lui Iohannis este vizată de sechestru, în procesul deschis de ANAF legat de casa dobândită ilegal în Sibiu. Fiscul a cerut măsuri asiguratorii pentru bunurile deținute de Klaus și Carmen Iohannis.

Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților urmează să fie transmis joi către CSM pentru aviz.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 Noiembrie 2025

47:30

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28