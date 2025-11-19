Medicul Flavia Groșan a murit. Suferea de o boală incurabilă
Medicul Flavia Groșan a murit, miercuri, după o lungă suferință. Medicul a ajuns în atenția opiniei publice după mai multe controverse.
Potrivit unor surse medicale, Flavia Groșan suferea de o boală incurabilă, cancer, care evoluase în metastaze cerebrale, dar a ales să păstreze tăcerea asupra problemelor sale de sănătate.
Potrivit prezentării sale oficiale, Flavia Groșan, medic pneumolog-bronholog, profesa medicina din 1991, devenind medic specialist în anul 2.000 și medic primar patru ani mai târziu.
Între 1994 - 2009 a profesat în cadrul Spitalului de Pneumologie Oradea, iar din 2009 a condus departamentul de pneumologie din cadrul Spitalului municipal “Dr. Pop Mircea”, Marghita.
În ultima perioadă, Flavia Groșan a emis mai multe opinii în spațiul public, neconforme cu opiniile generale ale colegilor săi cu privire la vaccinarea anti-Covid și efectele acesteia, pentru care activitatea sa a fost analizată și de Colegiul Medicilor.
Sursa: Pro TV
19-11-2025 13:28