Viciul care agravează boala parodontală. Tratamentele își pierd din eficiență, avertizează medicii

Boala parondontală nu se vindecă odată apărută, dar înaintea ei apare gingivita și aceasta are tratament dacă mergeți la stomatolog. Efectele oricărui tratament sunt distruse de fumat.

De ce apare boala parodontală sau, cum spun pacienții, parodontoza?

Dr. Mircea Velisarato: Parodontaza e un termen vechi, nu se mai folosește. Boala parondontală este o inflamație cronică a gingiei și a tuturor elementelor de susținere ale dinților. Apare din cauza bacteriilor și a tartrului. Boala parontontală nu se vindecă, dar faza ei premergătoare da.

Ce înseamnă faza premergătoare?

Dr. Mircea Velisarato: Când se inflamează gingia și apar sângerări, atunci detartrajul și tratamentul antimicrobian dat de stomatolog fac ca boala să regreseze. Apoi e nevoie de periaj profesional și detartraj la intervale regulate. Aceasta e gingivita, care poate fi vindecată. Lăsată să evolueze, se transformă în boala parodontală și boala parodontală nu se vindecă, doar poate fi ținută în control. Afectează gingia, ligamentele de susținere ale dinților, osul de susținere al dinților.

Cum o diagnosticați?

Dr. Mircea Velisarato: După examenul clinic, se face sondarea, care înseamnă că folosim un instrument, numit sondă parodontală, pe care îl introducem între gingie și dinte. Și măsurăm buzunarul existent, în care pot intra bacteriile. Dacă acesta depășește 3 mm, boala parondontală e declașată.

Odată diagnosticată, cum o țineți sub control?

Dr. Mircea Velisarato: Tratamentele non-chirugicale sunt detratrajul, chiuretajul subgingival și laserul pe care îl folosim pentru sterilizarea pungilor parodontale. Dacă boala nu e stopată, folosim operația parodontală. Adică dăm gingia la o parte, facem curățenie, detartrăm profund și folosim un biomaterial, care ajută reformarea ligamentului dinților, adică al inserției gingiei pe dinte. Astfel, se micșorează dimensiunea pungilor parodontale. Fiecare dinte stă într-un fel de hamac. Acele ligamente îl țin în os. Și mai sunt ligamente, care leagă gingia de dinte. Eventuale buzunare între gingie și os nu ar trebuie să existe. Noi asta încercăm: să refacem bariera pe care dintele o are în mod natural în fața bacteriile prezente în cavitatea orală.

Cum distrugem tratamentele?

Dr. Mircea Velisarato: Prin fumat. Fumatul strânge vasele de sânge, aportul de oxigen e redus, vindecarea întârziată. Căldura produsă de fumat face microarsuri, deci probabilitatea de progresie a bolii e mai mare. Scade cantitatea de salivă, deci se depune mai mult tartru. Și apar în cavitatea orală specii de bacterii anaerobe, care sunt foarte agresive. Diabetul neținut în control de asemenea favorizează pierderea osoasă, scade cantitatea de salivă și crește inflamația.

