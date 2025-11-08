Celebrul prezentator al emisiunii Top Gear, Quentin Willson, a murit la vârsta de 68 de ani

Fostul prezentator al emisiunii Top Gear, Quentin Willson, a murit la vârsta de 68 de ani, după o boală de scurtă durată.

Willson a fost co-prezentator al emisiunii auto difuzate de BBC între anii 1991 și 2001 – lucrând alături de vedete precum Jeremy Clarkson – înainte de a trece la Fifth Gear, pe Channel 5, anunță BBC.

Ulterior, a devenit activist, conducând grupul FairFuel, care milita pentru reducerea taxelor la combustibil, și a fost un susținător timpuriu al vehiculelor electrice (EV).

Anunțul familiei

Născut în Leicester și tată a trei copii, Willson a fost descris de familie drept „o adevărată comoară națională” și „un veritabil apărător al consumatorilor”. Familia a precizat că fusese diagnosticat cu cancer pulmonar și că a murit sâmbătă.

„Quentin a adus bucuria condusului – de la motoare cu combustie la electrice – în casele noastre”, a transmis familia. „Golul pe care l-a lăsat nu va putea fi niciodată umplut. Cunoștințele lui nu erau doar învățate, ci trăite; o bibliotecă de experiență care nu mai este la îndemâna noastră... Quentin va fi profund regretat de familie, prieteni și de toți cei care l-au cunoscut personal și profesional.”

Declarația familiei a menționat și faptul că Willson a promovat modelul electric EV1 al General Motors în anii 1990, „dovedind că a fost mereu cu un pas înaintea vremurilor”.

„Mai recent, a muncit neobosit pentru ca mașinile electrice să devină accesibile pentru toată lumea”, au adăugat aceștia.

În cadrul Top Gear, Willson era cunoscut pentru tonul său ironic și recenziile dure. A mai prezentat emisiunile The Car’s the Star pentru BBC și The Classic Car Show pe Channel 5 și a fost jurnalist auto pentru revista Classic Cars și publicația The Mirror. În 2004, a fost desemnat „cel mai bun jurnalist auto al anului” la British Press Awards.

Willson a participat la Strictly Come Dancing în 2004, unde scorul său total de opt puncte pentru o rutină rămâne și acum cel mai mic acordat vreodată de jurații emisiunii.

Vorbind pentru The Independent trei ani mai târziu, Willson spunea că este „foarte mândru” de acel rezultat: „Constructorii se apropiau de mine ca să-mi strângă mâna pentru că am eșuat atât de rău. Am încercat, dar eram echivalentul de dans al unui excavator JCB”, a glumit el despre dansul său Cha Cha Cha.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













