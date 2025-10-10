Stelele binare, care orbitează una în jurul celeilalte, schimbă tot ce se știa despre galaxia noastră

Descoperirea în premieră mondială a unor stele binare aduce o nouă perspectivă asupra formării Căii Lactee, susțin astronomii din Australia

Descoperirea în premieră mondială a unor stele binare, perechi de stele care orbitează în jurul unui centru de gravitaţie comun, ar putea fi primul pas în construirea unei imagini mai cuprinzătoare asupra modului în care s-a format galaxia noastră, Calea Lactee, potrivit astronomilor din Australia, informează agenţia de presă Xinhua.

Descoperirea face parte din Legacy Survey of Space and Time (LSST), un program de 10 ani care are ca scop scanarea întregii părţi sudice a bolţii cereşti la fiecare câteva nopţi, potrivit unui comunicat publicat vineri de Universitatea Naţională Australiană (ANU).

LSST va realiza "un film extraordinar al Universului", a declarat autorul principal al studiului, Giacomo Cordoni, cercetător la ANU.

Studiul, realizat de Observatorul Vera C. Rubin din Chile, le va permite astronomilor să urmărească miliarde de stele şi galaxii pe măsură ce acestea se schimbă în timp, fiind conceput pentru a dezvălui istoria roiurilor stelare, a galaxiilor şi a Căii Lactee, a explicat Giacomo Cordoni.

"Unul dintre obiectele pe care le studiem sunt roiurile globulare, unele dintre cele mai vechi şi mai aglomerate sisteme stelare din Univers. Fiecare dintre ele conţine sute de mii de stele înghesuite într-un spaţiu relativ mic, ceea ce le face să fie laboratoare naturale pentru studierea modului în care stelele evoluează şi interacţionează", a spus el.

Stelele binare dau naștere unor stele albastre luminoase

"Calea Lactee conţine peste 150 de astfel de roiuri, inclusiv spectaculosul 47 Tucanae, care este vizibil cu ochiul liber din emisfera sudică şi este adeseori folosit ca punct de referinţă pentru modelele de evoluţie a roiurilor", a adăugat Giacomo Cordoni.

În cadrul acestor roiuri, stelele binare joacă un rol cheie, deoarece schimbă energie cu vecinii lor, influenţează supravieţuirea unui roi timp de miliarde de ani şi pot da naştere unor obiecte cereşti exotice, cum ar fi stelele albastre luminoase, cunoscute sub numele de "blue stragglers" ("stele hoinare albastre"), au precizat autorii studiului.

Folosind primul set de date publice al Observatorului Rubin, astronomii de la ANU au detectat pentru prima dată stele binare în regiunile exterioare ale roiului globular 47 Tucanae. Ei au descoperit că frecvenţa stelelor binare de la periferia roiului este de aproximativ trei ori mai mare decât în regiunile sale centrale şi dense.

