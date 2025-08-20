Descoperire neașteptată în Sistemul Solar. Are 10 kilometri diametru și a trecut neobservată până acum

Uranus este planeta cu cele mai multe luni din sistemul solar, iar telescopul spaţial James Webb a descoperit una necunoscută anterior, cu un diametru de doar 10 kilometri, ceea ce ridică numărul sateliţilor săi la 29, transmite marţi agenţia EFE.

Noua lună a fost denumită deocamdată S/2025 U1. Numele său trebuie să fie aprobat de Uniunea Astronomică Internaţională (IAU), principala autoritate în atribuirea de denumiri oficiale obiectelor astronomice.

"Este o lună mică, dar o descoperire semnificativă, ceva ce nici măcar nava spaţială Voyager 2 a NASA nu a văzut în timpul zborului său de acum aproape 40 de ani", a subliniat Maryame El Moutamid de la Southwest Research Institute din Statele Unite.

Se estimează că această lună are doar 10 kilometri în diametru, motiv pentru care ar fi trecut neobservată de Voyager 2 şi alte telescoape, a informat agenţia spaţială americană NASA.

Nicio altă planetă din sistemul solar nu are atât de multe luni mici ca Uranus, iar interacţiunile lor complexe cu inelele "sugerează o istorie haotică care blurează graniţa dintre un sistem de inele şi un sistem de luni", a spus Matthew Tiscareno, de la Seti Institute, Statele Unite.

Este cea mai mică din cele 29 de luni ale planetei Uranus

Luna recent descoperită se află la 56.000 de kilometri de centrul lui Uranus, iar orbita sa aproape circulară "sugerează că s-ar fi putut forma în apropierea locaţiei sale actuale".

Este a paisprezecea şi cea mai mică din sistemul complex de luni interne, care orbitează lunile mai mari, cu nume precum Miranda, Ariel, Umbriel, Titania şi Oberon, inspirate de personaje create de William Shakespeare şi Alexander Pope.

Această descoperire subliniază, după cum a afirmat El Moutamid, modul în care astronomia modernă "continuă să se bazeze pe moştenirea unor misiuni precum Voyager 2, care a survolat Uranus la 24 ianuarie 1986 şi a oferit umanităţii prima sa imagine de aproape cu această lume misterioasă".

Acum, aproape patru decenii mai târziu, Webb oferă "o nouă perspectivă asupra sistemului solar exterior" şi extinde "şi mai mult această frontieră".

