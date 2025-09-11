NASA a făcut o descoperire remarcabilă. Indicii tot mai clare despre o formă de viață antică pe Marte

Roverul Perseverance al NASA a descoperit roci într-un canal de râu uscat care ar putea conţine semne potenţiale ale unei forme de viaţă microscopică străveche, au transmis miercuri oamenii de ştiinţă.

Aceştia au subliniat că este necesară o analiză aprofundată a probei colectate acolo de Perseverance - ideal în laboratoarele de pe Pământ - înainte de a se ajunge la orice concluzii.

Deşi recunoaşte că ultima analiză „nu este cu siguranţă răspunsul final”, şeful misiunii ştiinţifice a NASA, Nicky Fox, a declarat că este „cel mai aproape de descoperirea vieţii antice pe Marte”.

Probele așteaptă să fie aduse pe Pământ

Roverul, care explorează Marte din 2021, nu poate detecta direct viaţa, trecută sau prezentă. În schimb, acesta transportă un burghiu pentru a penetra rocile pentru a păstra probele colectate din locurile considerate cele mai potrivite pentru a găzdui viaţă cu miliarde de ani în urmă. Probele aşteaptă să fie recuperate pe Pământ - un plan ambiţios care este în aşteptare, deoarece NASA caută opţiuni mai ieftine şi mai rapide.

Numind-o o „descoperire interesantă”, doi oameni de ştiinţă care nu au participat la studiu - Janice Bishop de la Institutul SETI şi Mario Parente de la Universitatea Massachusetts Amherst - au subliniat rapid că procesele non-biologice ar putea fi responsabile.

Viața marțiană rămâne un mister

„Acesta este unul dintre motivele pentru care nu putem merge atât de departe încât să spunem: «Aceasta este dovada certă a existenţei vieţii». Tot ce putem spune este că una dintre explicaţiile posibile este existenţa vieţii microbiene, dar ar putea exista şi alte modalităţi de a explica acest set de caracteristici pe care le observăm.”, a declarat pentru Associated Press cercetătorul principal Joel Hurowitz de la Universitatea Stony Brook.

În orice caz, Hurowitz a spus că este cel mai bun şi mai convingător candidat de până acum în căutarea roverului după semne potenţiale ale vieţii din trecutul îndepărtat. A fost a 25-a probă colectată; numărul total a ajuns acum la 30. Descoperirile au apărut în revista Nature.

„Ar fi uimitor să putem demonstra în mod concludent că aceste caracteristici au fost formate de ceva care era viu pe o altă planetă cu miliarde de ani în urmă, nu-i aşa?”, a spus Hurowitz. Dar chiar dacă nu este cazul, este „o lecţie valoroasă despre toate modurile în care natura poate conspira pentru a ne păcăli”.

Nu există dovezi ale existenţei vieţii pe Marte în prezent, dar NASA a trimis de-a lungul deceniilor nave spaţiale pe Marte în căutarea unor medii acvatice din trecut care ar fi putut susţine viaţa cu mult timp în urmă.

Când Perseverance a fost lansat în 2020, NASA se aştepta ca probele să ajungă pe Pământ la începutul anilor 2030. Dar data respectivă a fost amânată pentru anii 2040, deoarece costurile au crescut la 11 miliarde de dolari, blocând eforturile de recuperare.

Până când probele vor fi transportate de pe Marte de nave spaţiale robotizate sau astronauţi, oamenii de ştiinţă vor trebui să se bazeze pe substitute terestre şi experimente de laborator pentru a evalua fezabilitatea vieţii marţiene antice, potrivit lui Hurowitz.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













