NASA a făcut o descoperire remarcabilă. Indicii tot mai clare despre o formă de viață antică pe Marte

Stiri Stiinta
11-09-2025 | 10:07
NASA Perseverance
Shutterstock

Roverul Perseverance al NASA a descoperit roci într-un canal de râu uscat care ar putea conţine semne potenţiale ale unei forme de viaţă microscopică străveche, au transmis miercuri oamenii de ştiinţă.

autor
Sabrina Saghin

Aceştia au subliniat că este necesară o analiză aprofundată a probei colectate acolo de Perseverance - ideal în laboratoarele de pe Pământ - înainte de a se ajunge la orice concluzii.

Deşi recunoaşte că ultima analiză „nu este cu siguranţă răspunsul final”, şeful misiunii ştiinţifice a NASA, Nicky Fox, a declarat că este „cel mai aproape de descoperirea vieţii antice pe Marte”.

Probele așteaptă să fie aduse pe Pământ

Roverul, care explorează Marte din 2021, nu poate detecta direct viaţa, trecută sau prezentă. În schimb, acesta transportă un burghiu pentru a penetra rocile pentru a păstra probele colectate din locurile considerate cele mai potrivite pentru a găzdui viaţă cu miliarde de ani în urmă. Probele aşteaptă să fie recuperate pe Pământ - un plan ambiţios care este în aşteptare, deoarece NASA caută opţiuni mai ieftine şi mai rapide.

Numind-o o „descoperire interesantă”, doi oameni de ştiinţă care nu au participat la studiu - Janice Bishop de la Institutul SETI şi Mario Parente de la Universitatea Massachusetts Amherst - au subliniat rapid că procesele non-biologice ar putea fi responsabile.

Citește și
luna
SUA vor să instaleze un reactor nuclear pe Lună. NASA intră în cursă cu China pentru controlul energetic al spațiului

Viața marțiană rămâne un mister

Acesta este unul dintre motivele pentru care nu putem merge atât de departe încât să spunem: «Aceasta este dovada certă a existenţei vieţii». Tot ce putem spune este că una dintre explicaţiile posibile este existenţa vieţii microbiene, dar ar putea exista şi alte modalităţi de a explica acest set de caracteristici pe care le observăm.”, a declarat pentru Associated Press cercetătorul principal Joel Hurowitz de la Universitatea Stony Brook.

În orice caz, Hurowitz a spus că este cel mai bun şi mai convingător candidat de până acum în căutarea roverului după semne potenţiale ale vieţii din trecutul îndepărtat. A fost a 25-a probă colectată; numărul total a ajuns acum la 30. Descoperirile au apărut în revista Nature.

„Ar fi uimitor să putem demonstra în mod concludent că aceste caracteristici au fost formate de ceva care era viu pe o altă planetă cu miliarde de ani în urmă, nu-i aşa?”, a spus Hurowitz. Dar chiar dacă nu este cazul, este „o lecţie valoroasă despre toate modurile în care natura poate conspira pentru a ne păcăli”.

Nu există dovezi ale existenţei vieţii pe Marte în prezent, dar NASA a trimis de-a lungul deceniilor nave spaţiale pe Marte în căutarea unor medii acvatice din trecut care ar fi putut susţine viaţa cu mult timp în urmă.

Când Perseverance a fost lansat în 2020, NASA se aştepta ca probele să ajungă pe Pământ la începutul anilor 2030. Dar data respectivă a fost amânată pentru anii 2040, deoarece costurile au crescut la 11 miliarde de dolari, blocând eforturile de recuperare.

Până când probele vor fi transportate de pe Marte de nave spaţiale robotizate sau astronauţi, oamenii de ştiinţă vor trebui să se bazeze pe substitute terestre şi experimente de laborator pentru a evalua fezabilitatea vieţii marţiene antice, potrivit lui Hurowitz.

Sursa: News.ro

Etichete: nasa, Marte, viata,

Dată publicare: 11-09-2025 10:07

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată superba iubită a lui Horațiu Moldovan, cu ce se ocupă și cu ce fotbalist a mai fost împreună: ”Ești splendidă! Îmi place rău”
GALERIE FOTO Cum arată superba iubită a lui Horațiu Moldovan, cu ce se ocupă și cu ce fotbalist a mai fost împreună: ”Ești splendidă! Îmi place rău”
Citește și...
Rocă marțiană conține „cel mai clar semn” de viață antică pe Marte, spune NASA
Stiri externe
Rocă marțiană conține „cel mai clar semn” de viață antică pe Marte, spune NASA

Oamenii de știință cred că petele asemănătoare unui leopard descoperite pe o rocă eșantionată anul trecut de roverul Perseverance pe Marte ar putea fi potențial urme lăsate de viață antică, a anunțat NASA miercuri, scrie CNN

SUA vor să instaleze un reactor nuclear pe Lună. NASA intră în cursă cu China pentru controlul energetic al spațiului
Stiri externe
SUA vor să instaleze un reactor nuclear pe Lună. NASA intră în cursă cu China pentru controlul energetic al spațiului

Şeful NASA, Sean Duffy a confirmat marţi informaţiile cu privire la planurile de a construi un reactor nuclear pe suprafaţa Lunii.

Un asteroid de dimensiunea unui avion va trece pe lângă Pământ săptămâna viitoare. Ce spun experții NASA
Stiri Stiinta
Un asteroid de dimensiunea unui avion va trece pe lângă Pământ săptămâna viitoare. Ce spun experții NASA

Un asteroid de dimensiunea unui avion va trece pe lângă Pământ săptămâna viitoare, anunță NASA.

Recomandări
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia
Stiri externe
Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia

Stimulată de Rusia beligerantă și de războiul din Ucraina, Polonia s-a grăbit să construiască cea mai mare armată europeană din NATO.

Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor
Stiri Economice
Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor

Schema de plafonare și compensare a energiei a mutat povara facturilor de pe buzunarul românilor obișnuiți și a firmelor pe bugetul de stat, adică pe „buzunarul tuturor”. În total, peste 30 de miliarde de lei. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Septembrie 2025

46:06

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28