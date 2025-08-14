Proiectul Chrysalis. 2.400 de oameni pornesc într-o călătorie de 400 de ani pentru a coloniza planeta Proxima Centauri b FOTO

Stiri Stiinta
14-08-2025 | 21:21
Proiectul Chrysalis
canva.com

O navă spațială care ar transporta 2.400 de oameni într-o călătorie de 400 de ani către planeta Proxima Centauri b a câștigat primul loc la un concurs de proiecte pentru călătoriile interstelare. Proiectul Chrysalis are o complexitate excepțională.

 

autor
Cristian Anton

Călătoria către cel mai apropiat sistem stelar este călătoria doar dus supremă- dar ai putea să-ți trăiești viața printre stele?

Este întrebarea lansată de Live Science, care găzduiește și un sondaj în acest sens.

Imaginează-ți că părăsești Pământul pentru totdeauna și te îmbarci într-o navă spațială concepută să te transporte pe tine și pe alte mii de oameni într-o călătorie doar dus către cel mai apropiat sistem stelar, Alpha Centauri - o călătorie care ar putea dura 400 de ani.

Citește și
colonie marte
Italia "va coloniza planeta Marte”. Parteneriat neașteptat încheiat cu Elon Musk
Proiectul Chrysalis Proiectul Chrysalis
Proiectul Chrysalis Proiectul Chrysalis
Proiectul Chrysalis Proiectul Chrysalis
Proiectul Chrysalis Proiectul Chrysalis
Proiectul Chrysalis Proiectul Chrysalis

Aceasta este viziunea îndrăzneață din spatele Chrysalis, o navă spațială ipotetică ce ar putea transporta 2.400 de oameni pe o distanță de peste 40.000 de miliarde de kilometri către exoplaneta Proxima Centauri b.

Proiectul Chrysalis poate fi consultat AICI. Misiunea spațială este prezentată în cele mai mici detalii, iar complexitatea proiectului este excepțională. 

Ai fi dispus să te alături acestei călătorii extraordinare?

Proiectul a câștigat primul loc la concursul de design Project Hyperion din 23 iulie, un concurs între ingineri pentru a proiecta o navă spațială multigenerațională ipotetică, construită pentru călătorii interstelare de lungă durată și capabilă să susțină o societate închisă de-a lungul secolelor.

Deși acest plan este pur ipotetic, lasă o întrebare presantă pentru noi toți: Ai fi dispus să te alături acestei călătorii extraordinare? 

Iar rezultatele sondajului de pe Live Science sunt surprinzătoare, ținând cont de specificul site-ului și al cititorilor săi.

Joi seara, 38% dintre participanții la sondaj au răspuns că nici nu se gândesc la așa ceva, 36% au spus că ar semna pe loc pentru un loc pe nava spațială și 26% s-ar mai gândi, în funcție de detaliile misiunii. 

Recunoaștere mondială pentru cercetători români: Patru asteroizi au primit numele savanților

Sursa: StirilePROTV

Etichete: proiect, planeta, colonizare, misiune spatiu,

Dată publicare: 14-08-2025 21:21

Articol recomandat de sport.ro
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
Citește și...
O substanță misterioasă de pe Marte ar putea fi un mineral încă necunoscut. Descoperirea oferă noi indicii despre planetă
Stiri externe
O substanță misterioasă de pe Marte ar putea fi un mineral încă necunoscut. Descoperirea oferă noi indicii despre planetă

Oamenii de știință au identificat straturi neobișnuite de sulfați de fier pe Marte, posibil un mineral nou. Studiul oferă indicii despre procesele chimice și termice care modelează suprafața planetei și formarea planetelor telurice.

Italia
Stiri Stiinta
Italia "va coloniza planeta Marte”. Parteneriat neașteptat încheiat cu Elon Musk

Compania SpaceX a multimiliardarului Elon Musk a încheiat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană (ASI) pentru a transporta mai multe instrumente ştiinţifice pe planeta Marte, au anunţat joi managerii celor două părţi semnatare.

Descoperire bizară: o planetă gigantică orbitează în jurul unei stele pitice și extrem de rece. ”Nu înțelegem”
Stiri Stiinta
Descoperire bizară: o planetă gigantică orbitează în jurul unei stele pitice și extrem de rece. ”Nu înțelegem”

Oamenii de ştiinţă au descoperit o planetă gazoasă uriaşă care orbitează în jurul unei stele pitice, alcătuind alături de aceasta o combinaţie foarte rară, pe care astrofizicienii nu reuşesc să o explice, informează AFP.

 

Aceasta este cea mai rece planetă descoperită vreodată
Stiri Stiinta
Aceasta este cea mai rece planetă descoperită vreodată

Telescopul Webb a confirmat recent cea mai rece planetă descoperită vreodată. E vorba despre o exoplanetă descoperită în urmă cu cinci ani.

Telescopul Spațial James Webb a surprins momentul când o planetă e înghițită de o stea. Doar că planeta a fost „vinovată”
Stiri Stiinta
Telescopul Spațial James Webb a surprins momentul când o planetă e înghițită de o stea. Doar că planeta a fost „vinovată”

Astronomii care folosesc Telescopul Spațial James Webb par să fi realizat prima observație directă cu o planetă înghițită de o stea. Numai că lucrurile nu au fost de la început atât de clare.

Recomandări
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
Stiri actuale
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului.

LIVE ONLINE: Drita – FCSB 0-2, exclusiv pe VOYO și PRO Arena. „Roș-albaștrii” deschid scorul în primul minut al meciului
Stiri Sport
LIVE ONLINE: Drita – FCSB 0-2, exclusiv pe VOYO și PRO Arena. „Roș-albaștrii” deschid scorul în primul minut al meciului

FCSB joacă, astăzi, cu FC Drita, în manșa secundă din turul 3 preliminar al Europa League.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 August 2025

48:45

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12