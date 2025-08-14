Proiectul Chrysalis. 2.400 de oameni pornesc într-o călătorie de 400 de ani pentru a coloniza planeta Proxima Centauri b FOTO

O navă spațială care ar transporta 2.400 de oameni într-o călătorie de 400 de ani către planeta Proxima Centauri b a câștigat primul loc la un concurs de proiecte pentru călătoriile interstelare. Proiectul Chrysalis are o complexitate excepțională.

Călătoria către cel mai apropiat sistem stelar este călătoria doar dus supremă- dar ai putea să-ți trăiești viața printre stele?

Este întrebarea lansată de Live Science, care găzduiește și un sondaj în acest sens.

Imaginează-ți că părăsești Pământul pentru totdeauna și te îmbarci într-o navă spațială concepută să te transporte pe tine și pe alte mii de oameni într-o călătorie doar dus către cel mai apropiat sistem stelar, Alpha Centauri - o călătorie care ar putea dura 400 de ani.

Proiectul Chrysalis Proiectul Chrysalis Proiectul Chrysalis Proiectul Chrysalis Proiectul Chrysalis

Aceasta este viziunea îndrăzneață din spatele Chrysalis, o navă spațială ipotetică ce ar putea transporta 2.400 de oameni pe o distanță de peste 40.000 de miliarde de kilometri către exoplaneta Proxima Centauri b.

Proiectul Chrysalis poate fi consultat AICI. Misiunea spațială este prezentată în cele mai mici detalii, iar complexitatea proiectului este excepțională.

Ai fi dispus să te alături acestei călătorii extraordinare?

Proiectul a câștigat primul loc la concursul de design Project Hyperion din 23 iulie, un concurs între ingineri pentru a proiecta o navă spațială multigenerațională ipotetică, construită pentru călătorii interstelare de lungă durată și capabilă să susțină o societate închisă de-a lungul secolelor.

Deși acest plan este pur ipotetic, lasă o întrebare presantă pentru noi toți: Ai fi dispus să te alături acestei călătorii extraordinare?

Iar rezultatele sondajului de pe Live Science sunt surprinzătoare, ținând cont de specificul site-ului și al cititorilor săi.

Joi seara, 38% dintre participanții la sondaj au răspuns că nici nu se gândesc la așa ceva, 36% au spus că ar semna pe loc pentru un loc pe nava spațială și 26% s-ar mai gândi, în funcție de detaliile misiunii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













