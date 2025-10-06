Misterioasa cometă interstelară 3I/Atlas este cu miliarde de ani mai bătrână decât Soarele. Ce se întâmplă pe 30 octombrie

Cometa interstelară 3I/ATLAS nu provine din colțul nostru al Căii Lactee și ar putea fi o ”capsulă a timpului” din galaxia timpurie, sugerează noi cercetări asupra traiectoriei sale. Cometa ar putea fi cu miliarde de ani mai bătrână decât Soarele.

Astronomii ar putea să se apropie de a afla vârsta și originea cometei interstelare 3I/ATLAS, pe măsură ce aceasta se îndreaptă spre centrul sistemului nostru solar, scrie Live Science.

Un nou studiu care simulează ultimii 4 milioane de ani din călătoria cometei prin Calea Lactee sugerează că vizitatorul interstelar a venit de foarte, foarte departe - ar putea proveni de la granița ”sălbatică”, acolo unde se întâlnesc cele mai vechi, dar și cele mai tinere stele ale galaxiei.

Dacă acesta este cazul, cometa ar putea fi o relicvă a galaxiei timpurii, cu miliarde de ani mai veche decât Soarele și Pământul nostru.

Observată pentru prima dată la sfârșitul lunii iunie și confirmată de NASA la începutul lunii iulie, 3I/ATLAS este o cometă deosebită a cărei viteză uimitoare și traiectorie ciudată indică faptul că provine dintr-un sistem stelar dincolo de al nostru.

Este doar al treilea obiect interstelar detectat vreodată - după 1I/'Oumuamua și 2I/Borisov - și pare a fi cel mai mare de până acum, estimările recente plasându-l undeva între 4,8 și 11,2 kilometri lungime.

Marele tur galactic

Acest vizitator cosmic efectuează în prezent un tur ”turistic” de o lună prin sistemul nostru solar interior, finalizând pe 3 octombrie o apropiere de Marte și pregătindu-se să se apropie la cea mai mică distanță față de Soare pe 30 octombrie, potrivit NASA.

După aceea, se va îndrepta din nou spre spațiul interstelar, trecând pe lângă Jupiter în martie 2026, înainte de a dispărea definitiv din vedere. Cometa nu reprezintă o amenințare pentru Pământ.

Deși traiectoria imediată a lui 3I/ATLAS este ușor de prezis, este mult mai dificil să-ți dai seama de unde a venit.

Călătorind cu aproximativ 210.000 km/h, un record pentru obiectele interstelare, sfera de gheață rebelă a prins viteză timp de milioane, dacă nu miliarde, de ani.

Acest lucru o face vulnerabilă la atracțiile gravitaționale ale unui număr nenumărat de stele din Calea Lactee. Așa cum NASA folosește influența gravitațională a planetelor sistemului nostru solar pentru a trimite nave spațiale pe orbite mai adânci, 3I/ATLAS ar fi putut fi ușor deviată de traiectoria sa inițială de gravitația stelelor masive care intervin în calea sa.

Acum, o nouă cercetare publicată pe serverul de preprint arXiv face tot posibilul pentru a stabili originile cometei, analizând ce stele din apropiere, dacă există, ar fi putut influența orbita sa.

Cometa are cu certitudine miliarde de ani vechime

Folosind date de la telescopul spațial Gaia, acum retras, al Agenției Spațiale Europene, autorii studiului au urmărit traiectoria cometei în timp, cu 4,27 milioane de ani în urmă, și au identificat 62 de stele din apropiere pe care obiectul interstelar le-a întâlnit probabil pe parcurs.

Folosind datele de înaltă definiție ale Gaia despre mișcările, vitezele și dimensiunile stelelor, autorii studiului au concluzionat că niciuna dintre ele nu a modificat semnificativ orbita cometei - ceea ce sugerează că aceasta nu a provenit nicăieri în apropierea noastră.

„Am descoperit că niciuna dintre stelele din vecinătatea solară nu poate explica traiectoria și viteza mare a cometei 3I/ATLAS”, a declarat pentru Live Science autorul principal al studiului, Xabier Pérez-Couto, masterand în astrofizică la Universitatea da Coruña din Spania.

Doar o stea din apropiere, care măsoară aproximativ 70% din masa Soarelui, pare să fi influențat traiectoria cometei, dar doar într-o măsură neglijabilă, au adăugat cercetătorii în lucrarea lor.

Acest lucru a determinat echipa să postuleze că „3I/ATLAS este un obiect foarte vechi, care călătorește de miliarde de ani și că originea sa aparține marginii discului subțire”, a spus Pérez-Couto.

Obiect de la granița sălbatică?

Ce este atât de special la asta? Galaxiile spirale precum Calea Lactee își împart stelele între un disc subțire și un disc gros. Tăiând umflătura centrală a galaxiei noastre, se crede că discul subțire, mai tânăr și mai mic, conține marea majoritate a stelelor și a gazelor de formare a stelelor din Calea Lactee - majoritatea fiind bogate în elemente mai grele decât hidrogenul și heliul, preluate de la generațiile mai vechi de stele care au trăit și au murit înaintea lor.

Prin contrast, discul gros, mai lat, înfășurat în jurul marginilor discului subțire, și-a încetat de mult formarea stelară. Acesta conține un eșantion mai mic - dar mult mai vechi - de stele sărace în metale grele, potrivit Universității de Tehnologie Swinburne din Australia.

Dacă această cometă 3I/ATLAS a provenit într-adevăr de la granița acestor două discuri, ar putea însemna că obiectul este incredibil de vechi - potențial 10 miliarde de ani, ceea ce înseamnă mai mult decât dublul vârstei Soarelui nostru, în vârstă de aproximativ 4 miliarde de ani. Potrivit lui Pérez-Couto, cometa a fost probabil „ejectată de pe discul primordial al unui sistem planetar format timpuriu”, ceea ce ar putea face din ea o capsulă a timpului valoroasă a anticei Căi Lactee.

Cu toate acestea, noul studiu recunoaște limitele abordării sale: privind stelele din apropiere, analiza ia în considerare doar câteva milioane de ani din lunga istorie a cometei, ceea ce face ca originea sa exactă să fie încă extrem de incertă.

Pe măsură ce 3I/ATLAS continuă să se deplaseze prin sistemul solar, instrumentele științifice de pe Pământ și Marte, precum și cele de pe orbita lui Jupiter, vor avea în curând șansa de a o studia mult mai detaliat.

Dezvăluirea compoziției obiectului interstelar va oferi indicii esențiale despre locul său de naștere cosmic - și va deschide potențial o fereastră prețioasă către trecutul galaxiei noastre.

