Misterioasa cometă interstelară 3I/Atlas este cu miliarde de ani mai bătrână decât Soarele. Ce se întâmplă pe 30 octombrie

Stiri Stiinta
06-10-2025 | 21:26
cometa
Shutterstock

Cometa interstelară 3I/ATLAS nu provine din colțul nostru al Căii Lactee și ar putea fi o ”capsulă a timpului” din galaxia timpurie, sugerează noi cercetări asupra traiectoriei sale. Cometa ar putea fi cu miliarde de ani mai bătrână decât Soarele.

autor
Cristian Anton

Astronomii ar putea să se apropie de a afla vârsta și originea cometei interstelare 3I/ATLAS, pe măsură ce aceasta se îndreaptă spre centrul sistemului nostru solar, scrie Live Science.

Un nou studiu care simulează ultimii 4 milioane de ani din călătoria cometei prin Calea Lactee sugerează că vizitatorul interstelar a venit de foarte, foarte departe - ar putea proveni de la granița ”sălbatică”, acolo unde se întâlnesc cele mai vechi, dar și cele mai tinere stele ale galaxiei.

Dacă acesta este cazul, cometa ar putea fi o relicvă a galaxiei timpurii, cu miliarde de ani mai veche decât Soarele și Pământul nostru.

Citește și
nava extraterestra
Scenariu SF care agită lumea. Misterioasa cometă care se apropie cu 60 km/secundă de Pământ ar fi o navă extraterestră ostilă

Observată pentru prima dată la sfârșitul lunii iunie și confirmată de NASA la începutul lunii iulie, 3I/ATLAS este o cometă deosebită a cărei viteză uimitoare și traiectorie ciudată indică faptul că provine dintr-un sistem stelar dincolo de al nostru.

Este doar al treilea obiect interstelar detectat vreodată - după 1I/'Oumuamua și 2I/Borisov - și pare a fi cel mai mare de până acum, estimările recente plasându-l undeva între 4,8 și 11,2 kilometri lungime.

Marele tur galactic

Acest vizitator cosmic efectuează în prezent un tur ”turistic” de o lună prin sistemul nostru solar interior, finalizând pe 3 octombrie o apropiere de Marte și pregătindu-se să se apropie la cea mai mică distanță față de Soare pe 30 octombrie, potrivit NASA.

După aceea, se va îndrepta din nou spre spațiul interstelar, trecând pe lângă Jupiter în martie 2026, înainte de a dispărea definitiv din vedere. Cometa nu reprezintă o amenințare pentru Pământ.

Deși traiectoria imediată a lui 3I/ATLAS este ușor de prezis, este mult mai dificil să-ți dai seama de unde a venit.

Călătorind cu aproximativ 210.000 km/h, un record pentru obiectele interstelare, sfera de gheață rebelă a prins viteză timp de milioane, dacă nu miliarde, de ani.

Acest lucru o face vulnerabilă la atracțiile gravitaționale ale unui număr nenumărat de stele din Calea Lactee. Așa cum NASA folosește influența gravitațională a planetelor sistemului nostru solar pentru a trimite nave spațiale pe orbite mai adânci, 3I/ATLAS ar fi putut fi ușor deviată de traiectoria sa inițială de gravitația stelelor masive care intervin în calea sa.

Acum, o nouă cercetare publicată pe serverul de preprint arXiv face tot posibilul pentru a stabili originile cometei, analizând ce stele din apropiere, dacă există, ar fi putut influența orbita sa.

Cometa are cu certitudine miliarde de ani vechime

Folosind date de la telescopul spațial Gaia, acum retras, al Agenției Spațiale Europene, autorii studiului au urmărit traiectoria cometei în timp, cu 4,27 milioane de ani în urmă, și au identificat 62 de stele din apropiere pe care obiectul interstelar le-a întâlnit probabil pe parcurs.

Folosind datele de înaltă definiție ale Gaia despre mișcările, vitezele și dimensiunile stelelor, autorii studiului au concluzionat că niciuna dintre ele nu a modificat semnificativ orbita cometei - ceea ce sugerează că aceasta nu a provenit nicăieri în apropierea noastră.

Am descoperit că niciuna dintre stelele din vecinătatea solară nu poate explica traiectoria și viteza mare a cometei 3I/ATLAS”, a declarat pentru Live Science autorul principal al studiului, Xabier Pérez-Couto, masterand în astrofizică la Universitatea da Coruña din Spania.

Doar o stea din apropiere, care măsoară aproximativ 70% din masa Soarelui, pare să fi influențat traiectoria cometei, dar doar într-o măsură neglijabilă, au adăugat cercetătorii în lucrarea lor.

Acest lucru a determinat echipa să postuleze că „3I/ATLAS este un obiect foarte vechi, care călătorește de miliarde de ani și că originea sa aparține marginii discului subțire”, a spus Pérez-Couto.

Obiect de la granița sălbatică?

Ce este atât de special la asta? Galaxiile spirale precum Calea Lactee își împart stelele între un disc subțire și un disc gros. Tăiând umflătura centrală a galaxiei noastre, se crede că discul subțire, mai tânăr și mai mic, conține marea majoritate a stelelor și a gazelor de formare a stelelor din Calea Lactee - majoritatea fiind bogate în elemente mai grele decât hidrogenul și heliul, preluate de la generațiile mai vechi de stele care au trăit și au murit înaintea lor.

Prin contrast, discul gros, mai lat, înfășurat în jurul marginilor discului subțire, și-a încetat de mult formarea stelară. Acesta conține un eșantion mai mic - dar mult mai vechi - de stele sărace în metale grele, potrivit Universității de Tehnologie Swinburne din Australia.

Dacă această cometă 3I/ATLAS a provenit într-adevăr de la granița acestor două discuri, ar putea însemna că obiectul este incredibil de vechi - potențial 10 miliarde de ani, ceea ce înseamnă mai mult decât dublul vârstei Soarelui nostru, în vârstă de aproximativ 4 miliarde de ani. Potrivit lui Pérez-Couto, cometa a fost probabil „ejectată de pe discul primordial al unui sistem planetar format timpuriu”, ceea ce ar putea face din ea o capsulă a timpului valoroasă a anticei Căi Lactee.

Cu toate acestea, noul studiu recunoaște limitele abordării sale: privind stelele din apropiere, analiza ia în considerare doar câteva milioane de ani din lunga istorie a cometei, ceea ce face ca originea sa exactă să fie încă extrem de incertă.

Pe măsură ce 3I/ATLAS continuă să se deplaseze prin sistemul solar, instrumentele științifice de pe Pământ și Marte, precum și cele de pe orbita lui Jupiter, vor avea în curând șansa de a o studia mult mai detaliat.

Dezvăluirea compoziției obiectului interstelar va oferi indicii esențiale despre locul său de naștere cosmic - și va deschide potențial o fereastră prețioasă către trecutul galaxiei noastre.

Recunoaștere mondială pentru cercetători români: Patru asteroizi au primit numele savanților

Sursa: StirilePROTV

Etichete: calea lactee, miliarde, distanta, cometa, vechime, sistemul solar,

Dată publicare: 06-10-2025 21:16

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Misterioasa cometă care se apropie de Pământ cu 60 km/secundă și-a schimbat culoarea în verde aprins. ”Chimie necunoscută”
Stiri Stiinta
Misterioasa cometă care se apropie de Pământ cu 60 km/secundă și-a schimbat culoarea în verde aprins. ”Chimie necunoscută”

Noile fotografii surprinse în timpul recentei eclipse totale de Lună arată cometa interstelară 3I/ATLAS cum ar putea deveni de o culoare verde aprins pe măsură ce se apropie de Soare. Astronomii vorbesc despre o ”chimie necunoscută” a cometei.

 

Scenariu SF care agită lumea. Misterioasa cometă care se apropie cu 60 km/secundă de Pământ ar fi o navă extraterestră ostilă
Stiri Stiinta
Scenariu SF care agită lumea. Misterioasa cometă care se apropie cu 60 km/secundă de Pământ ar fi o navă extraterestră ostilă

Cometa 3I/ATLAS, descoperită la începutul lunii iulie și care ar urma să ajungă cel mai aproape de Pământ pe data de 30 octombrie, a înfierbântat până într-acolo mințile cercetătorilor, încât unii o consideră, de fapt, a fi o navă extraterestră ostilă.

Cea mai mare cometă văzută vreodată, analizată în detaliu cu radiotelescopul din Chile. Gigantul de gheață se dezintegrează
Stiri Stiinta
Cea mai mare cometă văzută vreodată, analizată în detaliu cu radiotelescopul din Chile. Gigantul de gheață se dezintegrează

Cea mai mare cometă observată vreodată, care se îndreaptă spre Soare din Norul Oort, în zonele exterioare ale sistemului nostru solar, reprezintă o descoperire revoluționară făcută recent de astronomi.

O cometă rară poate fi văzută pentru prima dată în 160.000 de ani. Astronaut NASA: „Este absolut uimitor”
Stiri Stiinta
O cometă rară poate fi văzută pentru prima dată în 160.000 de ani. Astronaut NASA: „Este absolut uimitor”

O cometă strălucitoare ar putea fi văzută pe cer în întreaga lume în următoarele zile, pentru prima dată în 160.000 de ani, relatează BBC.

Cometa secolului continuă să facă spectacol pe cer. Imagini inedite au fost surprinse în mai multe zone din România
Stiri Diverse
Cometa secolului continuă să facă spectacol pe cer. Imagini inedite au fost surprinse în mai multe zone din România

Cometa secolului continuă să facă spectacol pe cer. De această dată s-a lăsat admirată în toată splendoarea în Arad, unde curioșii s-au înghesuit să imortalizeze momentul, care, potrivit specialiștilor, se va repeta peste 80 de mii de ani.  

Recomandări
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
Stiri actuale
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă

Se întorc furtunile în România. Un nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, va pune stăpânire pe jumătate de țară. Vin ploi abundente, vijelii și ninsori.  

România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar
Stiri Justitie
România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.  

Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Aceștia pot influența decizii din domenii cheie în România
Stiri Politice
Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Aceștia pot influența decizii din domenii cheie în România

Președintele Nicușor Dan și-a numit o parte din echipa care îl va consilia la Cotroceni. Cu mulți dintre cei pe care i-a ales consilieri, a lucrat la Primăria Capitalei sau la ONG-ul pe care l-a fondat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Octombrie 2025

43:48

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28