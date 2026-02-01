Un nou studiu arată că „păsările de noapte” au un risc mai mare de a dezvolta boli cardiovasculare, însă specialiștii subliniază că există măsuri eficiente pentru reducerea acestui pericol, potrivit CNN.

Ce arată datele studiului

Cercetarea, publicată în Journal of the American Heart Association, a analizat datele a peste 322.000 de adulți din Marea Britanie. Participanții și-au indicat cronotipul – dimineață, intermediar sau seară –, iar rezultatele arată că adulții de vârstă mijlocie și înaintată care sunt activi seara, în special femeile, au o stare cardiovasculară mai slabă decât cei fără o preferință clară. „Păsările de noapte” au fost cu aproximativ 79% mai predispuse să aibă o sănătate cardiovasculară deficitară și un risc mai mare de infarct sau accident vascular cerebral.

De ce cresc riscurile pentru cei activi noaptea

Legătura este explicată prin obiceiuri mai puțin sănătoase și prin dezechilibre între ceasul biologic intern și programul zilnic. Specialiștii afirmă că mesele neregulate, somnul de slabă calitate, fumatul și lipsa activității fizice sunt mai frecvente în rândul celor care se culcă târziu. În comparație, persoanele matinale au avut un risc cu 5% mai mic de probleme cardiovasculare.

Totuși, experții spun că bolile de inimă nu sunt inevitabile pentru „păsările de noapte”. Recomandările includ somn suficient și regulat, expunere la lumină dimineața, activitate fizică constantă, renunțarea la fumat și monitorizarea tensiunii arteriale, colesterolului și glicemiei. „Concentrați-vă pe elementele de bază ale unui stil de viață sănătos – acestea pot face o diferență majoră pentru sănătatea inimii, indiferent de cronotip”, subliniază autorii studiului.

