Controlorul a solicitat intervenția poliției, însă situația a escaladat atunci când companionul acestuia a devenit extrem de agresiv, potrivit Krone.

Incidentul a avut loc joi, când trei cetățeni români, în vârstă de 40, 48 și 55 de ani, au fost depistați într-un tren care se îndrepta spre Salzburg, fără bilete valabile. Controlorul le-a interzis continuarea călătoriei, fapt care l-a nemulțumit pe bărbatul de 55 de ani. Acesta i-a arătat controlorului un cuțit de buzunar nefolosit, determinându-l pe angajatul companiei feroviare să apeleze poliția.

La stația Vöcklabruck, polițiștii au încercat să îi oprească și să le verifice identitatea. În acel moment, românul de 40 de ani a devenit violent: s-a comportat extrem de agresiv, a opus rezistență considerabilă și a încercat în repetate rânduri să îi atace pe agenți. Din cauza stării avansate de ebrietate, acesta nu a putut fi audiat pe loc.

După consultarea cu Parchetul din Wels, cei doi bărbați mai în vârstă au fost eliberați, iar românul de 40 de ani a fost reținut temporar. După ce s-a trezit din starea de ebrietate, acesta a fost audiat a doua zi, a recunoscut faptele, iar pe numele său au fost formulate acuzații.

