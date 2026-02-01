Un autocar cu 34 de persoane la bord a derapat pe o șosea din provincia sudică Antalya, răsturnându-se apoi pe marginea drumului. Nouă persoane au murit, printre care și șoferul autocarului. Ceilalți 25 de pasageri au fost răniți și transportați la spitale din apropiere. Șapte dintre ei se află în stare gravă.

Autocarul se deplasa din vestul țării spre Antalya, o regiune care găzduiește numeroși turiști pe tot parcursul anului. Accidentul s-a produs duminică dimineață, la ora locală 10:20 (07:20 GMT), în condiții de ceață și pe un carosabil devenit alunecos din cauza ploii, a precizat guvernatorul provinciei.

Coliziune mortală pe autostrada Antalya–Isparta

Într-un alt accident, petrecut în provincia Burdur, pe autostrada Antalya–Isparta, șapte persoane au murit, iar cinci au fost rănite în urma unei coliziuni, potrivit autorităților locale.

