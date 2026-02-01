La fel ca în cazul urșilor, oamenii sunt sfătuiți să-și monteze garduri electrice și dacă s-au ales cu pagube, să ceară despăgubiri.

”Du-te, mă, înapoi, mă, la pădure!”.

În Brăduleț, județul Argeș, zimbrii au venit până în curțile oamenilor. Au distrus garduri, au mâncat fân din căpițe și au ros pomi din livezi.

Mihaela Sandu, localnică: ”Zimbrii ne-au făcut foarte mari pagube, începând cu nutrețul pentru animale, care la rândul nostru și noi muncim foarte mult”.

Animalele nu sunt agresive, dar impresionează prin statura impozantă. Un exemplar poate să ajungă și la 900 de kilograme.

Virgil Luca, fermier: ”La mine, acum un an de zile au mâncat, cred, o tonă de mere. Îi scoteam pe o parte, veneau pe alta. Nu puteam să bag vacile în grădină, că erau gardurile rupte. În fiecare dimineață trebuia să repar la garduri”.

Zimbrii care vin în sat fac parte dintr-un proiect de repopulare a faunei sălbatice finanțat de Uniunea Europeană. Fundația care s-a ocupat de el a cerut Ministerului Mediului aprobare să tranchilizeze cele trei animale și să le ducă în adâncul pădurii. Un zimbru a fost deja mutat.

În urmă cu 200 de ani, zimbrul dispăruse cu desăvârșire din România. Acum, populația lor a ajuns la 376 exemplare

Istvan Szabo, reprezentant al Fundației Conservation Carpathia: ”S-au montat bariere fizice, garduri electrice. Iar colegii mei împreună cu cei de la AJVPS Argeș au început să alunge. Dacă este nevoie, atunci intervenim și ajutăm la despăgubirea acelor pagube”.

Potrivit legii, gospodarii care înregistrează pagube provocate de animalele sălbatice pot fi despăgubiți. Datele Ministerului Mediului arată că, din 2023 și până acum, s-au înregistrat 9 dosare, iar păgubiții au primit în total 70.000 de lei.

Florin Iordache, primarul comunei Brăduleț: ”Din păcate, lucrurile se mișcă extrem de greu. Niciodată despăgubirile nu pot să acopere, în totalitate, paguba”.

În urmă cu 200 de ani, zimbrul a dispărut complet din pădurile noastre. Dar în 2016, a început repopularea cu exemplare aduse din Polonia, Germania și Suedia.

În total, 234 de zimbri au fost eliberați în Munții Neamțului, Țarcu și Făgăraș. Acum, populația a ajuns la aproximativ 376 de exemplare, potrivit datelor oferite de Ministerul Mediului.

Specialiștii spun că aceste sălbăticiuni reprezinta o bogăție a naturii care poate fi exploatată turistic de comunitățile din jur.





