Pământul are o nouă mini-lună temporară. Este cât o mașină
Pământul are încă o lună, una temporară, botezată de specialiști „2026 QQ8”. Gravitația planetei noastre a atras micul satelit natural, mai mic decât o mașină, care ne va părăsi în săptămânile următoare.
Sursa: ProTV
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Descoperirea arată însă că instrumentele astronomice sunt tot mai avansate și ne pot ajuta să detectăm mai rapid inclusiv asteroizii periculoși. Asteroidul a fost observat pentru prima oară în august. Dar a durat mai multe săptămâni până când astronomii au confirmat că este un obiect natural.
Corespondent Pro TV: „În octombrie, mini-luna a fost botezată 2026 QQ8 de către Centrul pentru Planete Minore al Uniunii Astronomice Internaționale. Este un obiect plin cu silicați, cu un diametru între 1,4 și 3 metri, adică este mai mic decât o mașină, potrivit Agenției Spațiale Europene. Distanța minimă față de Pământ a fost estimată la aproximativ 500.000 de km – cam de 1,5 ori distanța medie dintre Terra și Lună. Traiectoria sa e neobișnuită, spun astronomii. Dacă Luna formează o elipsă în jurul Pământului, mini-luna 2026 QQ8 are această traiectorie în buclă, neregulată”.
Deși astronomii spun că Pământul ar avea aproape în permanență o a doua lună, doar alte cinci obiecte similare au fost descoperite până acum, pentru că sunt mici, la mare depărtare și se deplasează rapid.
Nu există riscul ca 2026 QQ8 să lovească Pământul. Și chiar dacă ar intra în atmosferă, s-ar dezintegra fără să provoace pagube. Dar descoperirea arată că instrumentele astronomice sunt tot mai performante.
Cristian Presură, fizician: „Ele monitorizează asteroizii care ar putea să devină periculoși. Deci asteroizi mari, care s-ar putea lovi de suprafața Pământului și ar putea provoca daune uriașe. Cu cât avem mai multe astfel de sisteme de detecție, cu cât aceste sisteme de detecție sunt mai bune, cu atât vom vedea acei asteroizi venind de la o distanță foarte mare și atunci putem să luăm măsuri la timp, ca să evităm coliziunea”.
Se estimează că mini-luna va părăsi orbita Pământului în decembrie sau ianuarie.
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