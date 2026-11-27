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Un studiu internațional coordonat de Centrul Național pentru Cercetări Cardiovasculare (CNIC) din Spania a identificat mecanismul biologic care explică acest fenomen, relatează Agerpres, care citează agenția de presă EFE.

Inima umană bate de peste 100.000 de ori pe zi, pompând neîncetat sânge pentru a furniza oxigen și nutrienți întregului organism. Cu toate acestea, în pofida rezistenței sale extraordinare, organul are o capacitate foarte redusă de a se reface singur după o leziune.

Această capacitate se pierde rapid după naștere, când inima începe să suporte o sarcină de lucru mai mare și se adaptează la viața din afara uterului.

Cercetarea coordonată de CNIC, publicată vineri în revista științifică Nature Cardiovascular Research, evidențiază un compromis biologic fundamental, care reprezintă o barieră în calea regenerării inimii.

Mai exact, celulele musculare cardiace, numite cardiomiocite, sacrifică o mare parte din capacitatea lor de a se divide și de a se regenera pentru a putea menține contracțiile continue necesare susținerii vieții.

Autorii studiului au identificat o legătură necunoscută până acum între contracția cardiacă, metabolismul energetic și diviziunea celulară. Descoperirea oferă o nouă perspectivă asupra uneia dintre cele mai mari provocări din medicina cardiovasculară.

„Mecanismul care permite cardiomiocitelor să se contracte și să mențină viața este tocmai cel care le împiedică să se dividă și să înlocuiască țesutul deteriorat. Inima a evoluat pentru a acorda prioritate funcționării sale continue în detrimentul regenerării”, a explicat Florian Weinberger, unul dintre autorii studiului și șeful Laboratorului de inginerie a țesuturilor cardiace și terapii regenerative din cadrul CNIC.

Ce au descoperit cercetătorii

Pentru a afla dacă activitatea mecanică permanentă a inimii contribuie la pierderea capacității de regenerare, echipa CNIC a studiat cardiomiocitele folosind mai multe sisteme experimentale: celule cardiace umane obținute din celule stem, țesuturi cardiace, secțiuni de miocard menținute în viață și modele animale.

Cercetătorii au constatat că, atunci când contracția cardiomiocitelor este inhibată temporar, acestea își recapătă capacitatea de regenerare. Însă, odată cu reluarea contracțiilor, procesul se inversează.

„În acest studiu prezentăm dovezi că potențialul regenerativ al celulelor musculare cardiace este suprimat în mod activ de contracție. Înțelegerea acestei relații deschide calea către dezvoltarea unor noi strategii de reparare cardiacă”, a subliniat Rajiven Srikantharajah, doctorand la CNIC și unul dintre autorii cercetării, citat într-un comunicat al centrului.

Aceste rezultate demonstrează că însăși contracția inimii joacă un rol central în controlul capacității regenerative a celulelor musculare cardiace.

Potrivit cercetătorilor, incapacitatea cardiomiocitelor de a se multiplica nu este neapărat o caracteristică definitivă a inimii adulte, ci ar putea fi menținută de cerințele structurale și metabolice generate de activitatea contractilă.

Deși rezultatele nu se vor transforma imediat în noi terapii, cercetarea identifică mecanisme biologice care ar putea deveni ținte terapeutice în viitor. Acestea ar putea contribui la dezvoltarea unor metode de reparare a țesutului cardiac după un infarct miocardic sau la pacienții cu insuficiență cardiacă.

„Dacă învățăm să deblocăm temporar capacitatea de proliferare a cardiomiocitelor fără a compromite funcția cardiacă, am putea stimula potențialul regenerativ natural al inimii”, a concluzionat Nancy Shehata, doctorandă la Centrul Medical Universitar din Hamburg și cercetătoare invitată la CNIC.