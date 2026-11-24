Potrivit Associated Press, quasarul s-a format la mai puțin de 630 de milioane de ani de la Big Bang-ul care a dat naștere universului, a anunțat o echipă condusă de cercetători germani. Acest eveniment este considerat o etapă foarte timpurie în istoria de 13,8 miliarde de ani a cosmosului și depășește cu mult recordurile anterioare.

„De data aceasta, saltul în timpul cosmic este uriaș!”, a declarat într-un e-mail Julien Wolf de la Observatorul European de Sud, care a condus studiul. „Cele două recorduri anterioare ne-au dus înapoi cu aproximativ 15 milioane de ani sau mai puțin. Acesta ne duce înapoi cu aproape 40 de milioane de ani, fiind cel mai mare progres înregistrat în aproape un deceniu!”

Wolf și echipa sa au descoperit quasarul în timp ce analizau milioane de observații realizate de telescopul Euclid al Agenției Spațiale Europene. Lansat în 2023, Euclid studiază galaxiile în încercarea de a face lumină asupra materiei întunecate și a energiei întunecate care ocupă o mare parte din univers și îl mențin în expansiune.

Descoperirea unui quasar atât de timpuriu în istoria universului este rară

Descoperirea unui quasar atât de timpuriu în istoria universului este rară, potrivit lui Wolf. Ceea ce îl face și mai rar, a spus el, este dimensiunea uriașă a găurii negre, în ciuda faptului că aceasta „mănâncă” relativ încet tot ce se află în jurul ei. Oamenii de știință îl observă așa cum era acum 13,1 miliarde de ani - când universul avea mai puțin de 5% din vârsta sa actuală.

Wolf a poreclit quasarul „Dun Aonghasa”, după fortul preistoric din piatră de pe Insulele Aran din Irlanda. Soția și fiica sa sunt irlandeze, iar el a rămas uimit când au vizitat fortul - o fortăreață de frontieră care păstra „promisiunea unui orizont vast, încă de explorat”, exact ca acest quasar.

Descoperirile echipei sale au fost confirmate de telescoapele spațiale Hubble și Webb, precum și de alte observatoare de pe Pământ și din spațiu. Datorită telescopului Webb, oamenii de știință au aflat că gaura neagră care alimentează acest quasar are o masă echivalentă cu 360 de milioane de sori ai noștri, o cantitate uluitoare pentru o perioadă atât de timpurie. Rezultatele finale sunt publicate în revista „Astronomy & Astrophysics”.

„Dun Aonghasa ne oferă un nou punct de referință” pentru universul timpuriu, a spus Wolf. „La aproximativ 630 de milioane de ani după Big Bang, gaura neagră a acestuia crescuse deja până la o masă de aproximativ 360 de milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui. Dar cum?”

Explorarea lor a zorilor cosmice continuă.

„Sincer, recordul ar putea fi doborât din nou în câteva luni sau ar putea rămâne valabil ani de zile”, a spus Wolf.