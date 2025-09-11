Misterioasa cometă care se apropie de Pământ cu 60 km/secundă și-a schimbat culoarea în verde aprins. ”Chimie necunoscută”

Noile fotografii surprinse în timpul recentei eclipse totale de Lună arată cometa interstelară 3I/ATLAS cum ar putea deveni de o culoare verde aprins pe măsură ce se apropie de Soare. Astronomii vorbesc despre o ”chimie necunoscută” a cometei.

Noile fotografii surprinzătoare ale cometei 3I/ATLAS, realizate în timpul eclipsei totale de Lună de săptămâna trecută, sugerează că „vizitatorul interstelar” ar putea deveni de un verde aprins pe măsură ce se apropie de jumătatea călătoriei sale prin Sistemul Solar, scrie Live Science.

Această transformare neașteptată, dacă se confirmă, este probabil rezultatul apropierii crescânde a cometei de Soare, spun experții.

Live Science

3I/ATLAS este o cometă lungă de aproximativ 11 kilometri, care a fost observată pentru prima dată la începutul lunii iulie apropiindu-se de noi cu peste 210.000 km/h, de dincolo de orbita lui Jupiter.

Astronomii și-au dat seama imediat că obiectul super-rapid nu își are originea în vecinătatea noastră cosmică și trece pe aici într-o călătorie unică. Probabil a fost ejectat dintr-un sistem stelar îndepărtat din Calea Lactee și este probabil mult mai vechi decât sistemul nostru solar.

Cometa se apropie acum de Marte, în apropierea căruia va ajunge luna viitoare, într-un survol, înainte de a atinge distanța minimă față de Soare pe 29 octombrie.

Pe măsură ce intrusul interstelar se apropie de Soare, a început să absoarbă mai multă radiație solară, provocând expulzarea de gheață, gaze și praf din miezul său, ceea ce i-a permis să dezvolte o coadă cometară tradițională.

Culoarea verde este dată de substanțele care sunt expulzate din interiorul său, odată cu apropierea de Soare

Însă pe 7 septembrie, astrofotografii Michael Jäger și Gerald Rhemann au surprins noi fotografii ale cometei pe cerul întunecat de deasupra Namibiei. Aceste imagini au fost realizate în timpul eclipsei totale de Lună, supranumită și ”Luna Sângerie”, când satelitul terestru a trecut prin cea mai întunecată parte a umbrei Pământului, ceea ce înseamnă că cerul era mai întunecat decât în ​​mod normal pentru acea perioadă a lunii.

Fotografiile rezultate arată 3I/ATLAS cu o nuanță surprinzătoare de smarald.

Noile imagini sugerează că apropierea tot mai mare a cometei de Soare a făcut-o să devină verde pe măsură ce noi substanțe chimice mai rare sunt expulzate din miezul său, a relatat Spaceweather.com. Cu toate acestea, este încă prea devreme pentru a spune cu siguranță, deoarece niciun alt fotograf sau observator nu a fost martor până acum la această schimbare.

Nu este prima dată când astronomii au observat o strălucire verde provenind de la o cometă. În ultimii ani, au existat și alte câteva sfere de gheață de culoarea smaraldului, inclusiv cea poreclită pe bună dreptate „cometa verde” C/2022 E3, care a trecut pe lângă noi la începutul anului 2023.

Exploziva „cometă diavolească” 12P/Pons-Brooks a devenit, de asemenea, verde pe măsură ce se apropia de Soare în 2024, iar astronomii au observat o altă cometă verde, numită SWAN25F, la începutul acestui an.

”Imită o culoare cometară clasică, cu o chimie nefamiliară”

Cea mai frecventă cauză a acestei colorări rare este prezența „dicarbonului” în norii de gheață și gaz care înconjoară cometele, numiți și coamă. Această moleculă, numită și carbon diatomic, este o formă de carbon în care doi atomi sunt legați împreună. În mod normal, carbonul pur există sub formă de atomi solitari, nelegați sau în structuri mai mari, cum ar fi diamantele.

Până în prezent, observațiile spectroscopice ale 3I/ATLAS nu au detectat dicarbon în coama cometei. Cu toate acestea, este posibil ca molecula să fi fost blocată sub straturi de gheață care au fost ulterior topite de radiațiile solare, scrie Space Weather.

„Sau strălucirea verde ar putea proveni dintr-un alt amestec de gaze sau praf, imitând o culoare cometară clasică cu o chimie nefamiliară”, au adăugat ei.

Avi Loeb, un astronom de la Universitatea Harvard renumit pentru studierea obiectelor interstelare în căutarea unor posibile semne ale tehnologiei extraterestre, are o altă explicație. Pe blogul său personal, a scris că această culoare ar putea fi cauzată de cianură, observată în coama cometei la sfârșitul lunii august de telescopul din Deșertul Atacama, Chile.

Prin urmare, în următoarele săptămâni vor fi necesare mai multe fotografii și observații pentru a confirma noua colorație și a descoperi ce ar putea cauza-o.

Din păcate, cometa va dispărea în curând din vedere, pe măsură ce va trece pe lângă Soare pe partea opusă față de Pământ. Va reapărea în câteva luni, cu puțin timp înainte de a ajunge la cel mai apropiat punct de Pământ în decembrie, când va fi de aproximativ 700 de ori mai departe de noi decât luna.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













