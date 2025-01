O cometă rară poate fi văzută pentru prima dată în 160.000 de ani. Astronaut NASA: „Este absolut uimitor”

NASA a declarat că strălucirea viitoare a unei comete este „de notorietate” greu de prezis, dar că cometa C/2024 G3 (Atlas) ar putea rămâne suficient de strălucitoare pentru a fi văzută cu ochiul liber.

Luni, cometa a fost la periheliu, punctul în care se află cel mai aproape de Soare, ceea ce influențează cât de strălucitoare apare.

Experții spun că ar putea fi vizibilă începând de luni seară. Deși nu se cunosc locațiile exacte ale posibilei vizibilități, experții consideră că cometa, care ar putea străluci la fel de mult ca Venus, ar putea fi observată cel mai bine din emisfera sudică. Cometa a fost reperată anul trecut de sistemul de alertă al NASA, Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System.

Dr. Shyam Balaji, cercetător în fizica astroparticulelor și cosmologie la King's College London, a declarat că „calculele orbitale actuale indică faptul că va trece la aproximativ 8,3 milioane de mile de Soare”, ceea ce o clasifică drept o cometă „care ocolește Soarele”.

Universitatea a descris cometa ca fiind un eveniment care se întâmplă o dată la 160.000 de ani. Dr. Balaji a declarat că oportunitățile de a observa cometa pot apărea „în zilele din jurul periheliului, în funcție de condițiile locale și de comportamentul cometei”. „Ca în cazul tuturor cometelor, vizibilitatea și strălucirea sa pot fi imprevizibile”, a adăugat el.

Balaji a spus că persoanele care locuiesc în emisfera sudică - de unde se preconizează că cometa va fi cel mai bine observată - ar trebui „să privească spre orizontul estic înainte de răsăritul soarelui”.

Sâmbătă, astronautul NASA Don Pettit a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie a cometei, realizată de pe Stația Spațială Internațională.

„Este absolut uimitor să vezi o cometă din orbită. Atlas C2024-G3 ne face o vizită”, a scris el.

