Cometa secolului continuă să facă spectacol pe cer. Imagini inedite au fost surprinse în mai multe zone din România

Imagini rare au fost surprinse miercuri seară și în Bucovina.

Nu mai puțin de o sută de oameni s-au adunat în jurul telescopului pus la dispoziție de un astroclub din Arad. Toți au urmărit fascinați cometa botezată Tsuchinshan Atlas.

Bărbat: „Nu mai vrem să așteptăm 80.000 de ani."

Băiat: „Eu am simțit un sentiment de fericire și de uimire deoarece a fost prima oara când am văzut o cometă cu ochiul liber.”

Bărbat: „M-am simțit mic în tot centru ăsta mic, în colțul ăsta de univers vedem că mai sunt și alte obiecte pe lângă pământul nostru ce ne vizitează."

Pasionații de fotografie au imortalizat coada lungă și strălucitoare a corpului ceresc despre care specialiștii spun că străbate sistemul solar cu aproape 300.000 de kilometri pe oră.

Bărbat: „Am fotografiat și cometa de acum câțiva ani și am zis că dacă tot am fotografiat-o și pe aia să nu o pierd nici pe asta. Plus că am prins-o și pe Haley în '97."

Armand Popa, coordonatorul Astroclub Galaxis Arad: „Exista foarte multe comete pe cer, anual putem observa 10-15 comete, dar nu toate devin vizibile cu ochiul liber. Aceasta a devenit vizibila cu ochiul liber și este spectaculoasă și o face superspecială. Această cometa va reveni în apropierea Pământului peste 80.000 de ani.”

Cei prezenți s-au bucurat de spectacol aproximativ 30 de minute. Imagini inedite au fost surprinse și în Bucovina. De pildă, de pe Masivul Rarău, priveliștea a fost una speciala. În aceleași fotografii au apărut şi sateliţii SpaceX.

Astronomii spun că această cometă a trecut prin apropierea Soarelui pe 27 septembrie, iar pe 12 octombrie a fost cel mai aproape de Pamânt.

Și va mai putea fi observată câteva zile dacă vremea va fi de partea curioșilor.

