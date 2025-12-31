Xi Jinping anunță în discursul de Anul Nou ce va face China în Taiwan: ”Reunificarea țării este de neoprit”

Stiri externe
31-12-2025 | 14:41
china taiwan
Shutterstock

Preşedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că reunificarea ţării este "de neoprit", într-un discurs de Anul Nou adresat naţiunii, la scurt timp după ce Beijingul a anunţat încheierea exerciţiilor militare din jurul Taiwanului.

 

autor
Cristian Anton

"Reunificarea patriei noastre, un trend al vremurilor, este de neoprit", a spus Xi în mesajul său de Anul Nou 2026 la Beijing, potrivit agenţiei oficiale de ştiri Xinhua.

Puţin mai devreme miercuri Beijingul a anunţat finalizarea "cu succes" a exerciţiilor militare începute luni în jurul insulei Taiwan, care au inclus exerciţii cu foc real simulând o blocadă a porturilor cheie de pe insulă şi atacuri împotriva unor ţinte maritime.

"Comandamentul Teatrului de Operaţiuni Estic al PLA (Armata Populară de Eliberare) a finalizat cu succes exerciţiile ŤMisiunea de Justiţie 2025ť", a declarat purtătorul de cuvânt şi comandantul Li Xi într-un comunicat, adăugând că soldaţii îşi vor continua antrenamentul pentru a "contracara cu fermitate încercările separatiste de a obţine ”independenţa Tawanului” şi interferenţele străine".

China spune că vrea pacea și dezvoltarea mondială

Preşedintele chinez a asigurat pe de altă parte miercuri în mesajul de Anul Nou că ţara sa este pregătită să colaboreze cu toate statele pentru a promova pacea şi dezvoltarea mondială, menţionând că, în ultimul an, China a continuat să "îmbrăţişeze lumea cu braţele deschise".

Citește și
Taiwan
China sancționează 20 de companii americane și zece directori pentru vânzarea de arme către Taiwan în ultimii ani

"China se află întotdeauna de partea dreaptă a istoriei", a subliniat Xi.

Gestul amenințător făcut de China după tensiunile cu SUA și Japonia. Armata taiwaneză, în stare de alertă maximă

Sursa: Agerpres

Etichete: China, taiwan, xi jinping, discurs, Anul Nou, reunificare,

Dată publicare: 31-12-2025 14:41

Articol recomandat de sport.ro
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
Citește și...
Gestul amenințător făcut de China după tensiunile cu SUA și Japonia. Armata taiwaneză, în stare de alertă maximă
Stiri externe
Gestul amenințător făcut de China după tensiunile cu SUA și Japonia. Armata taiwaneză, în stare de alertă maximă

Armata Chinei a trimis luni trupe aeriene, navale şi de rachete pentru a efectua exerciţii militare comune în jurul insulei Taiwan, o mişcare pe care Beijingul a numit-o „avertisment sever” împotriva forţelor separatiste şi „interferenţelor externe”.

China sancționează 20 de companii americane și zece directori pentru vânzarea de arme către Taiwan în ultimii ani
Stiri externe
China sancționează 20 de companii americane și zece directori pentru vânzarea de arme către Taiwan în ultimii ani

China a anunţat vineri sancţiuni împotriva a 20 de companii americane de apărare şi a zece dintre directorii acestora pentru implicarea lor în livrarea de armament către Taiwan în ultimii ani, informează EFE.

 

China afirmă că speră la soluţii „legale şi echilibrate” în privinţa acordului privind TikTok
Stiri externe
China afirmă că speră la soluţii „legale şi echilibrate” în privinţa acordului privind TikTok

Guvernul chinez a transmis joi că își dorește soluții conforme cu legislația chineză în negocierile privind operațiunile TikTok din Statele Unite, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului de la Beijing.

 

China acuză SUA că
Stiri externe
China acuză SUA că "accelerează alunecarea către o situaţie de război" prin vânzarea de arme către Taiwan

Ministerul Apărării din China acuză SUA că "alunecă spre un război periculos" în Strâmtoarea Taiwan, după ce Trump a semnat legea ce extinde vânzările de arme către Taipei în 2026.

Lumea fără reguli: cum Trump, Putin și China rescriu lupta pentru leadership global - presa internațională
Stiri externe
Lumea fără reguli: cum Trump, Putin și China rescriu lupta pentru leadership global - presa internațională

Odată cu sosirea lui Donald Trump la Casa Albă, la începutul anului 2025, Statele Unite, Rusia şi China au început un nou joc, cu lumea pe post de tablă de şah şi cu regulile pe care doresc să le urmeze sau să le impună. 

Recomandări
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist: „Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”
Stiri Economice
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist: „Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”

Valentin Tătaru, economist-șef al ING România avertizează că România se confruntă cu o problemă veche, amplificată în ultimii ani: un dezechilibru structural între cheltuielile statului și veniturile încasate.

Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”
Stiri externe
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”

Preşedinta Republicii Moldova a fost desemnată "Liderul Mondial al Anului" de publicaţia britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează Moldpres.

Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie
Stiri Sociale
Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie

Transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie, oricât de surprinzător ar suna asta. Și există trei argumente în favoarea acestei aserțiuni: programul de funcționare non-stop, servicii predictibile și prețuri mult mai mici.

 

Top citite
1 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
2 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
3 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28