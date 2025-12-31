Xi Jinping anunță în discursul de Anul Nou ce va face China în Taiwan: ”Reunificarea țării este de neoprit”

Preşedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că reunificarea ţării este "de neoprit", într-un discurs de Anul Nou adresat naţiunii, la scurt timp după ce Beijingul a anunţat încheierea exerciţiilor militare din jurul Taiwanului.

"Reunificarea patriei noastre, un trend al vremurilor, este de neoprit", a spus Xi în mesajul său de Anul Nou 2026 la Beijing, potrivit agenţiei oficiale de ştiri Xinhua.

Puţin mai devreme miercuri Beijingul a anunţat finalizarea "cu succes" a exerciţiilor militare începute luni în jurul insulei Taiwan, care au inclus exerciţii cu foc real simulând o blocadă a porturilor cheie de pe insulă şi atacuri împotriva unor ţinte maritime.

"Comandamentul Teatrului de Operaţiuni Estic al PLA (Armata Populară de Eliberare) a finalizat cu succes exerciţiile ŤMisiunea de Justiţie 2025ť", a declarat purtătorul de cuvânt şi comandantul Li Xi într-un comunicat, adăugând că soldaţii îşi vor continua antrenamentul pentru a "contracara cu fermitate încercările separatiste de a obţine ”independenţa Tawanului” şi interferenţele străine".

China spune că vrea pacea și dezvoltarea mondială

Preşedintele chinez a asigurat pe de altă parte miercuri în mesajul de Anul Nou că ţara sa este pregătită să colaboreze cu toate statele pentru a promova pacea şi dezvoltarea mondială, menţionând că, în ultimul an, China a continuat să "îmbrăţişeze lumea cu braţele deschise".

"China se află întotdeauna de partea dreaptă a istoriei", a subliniat Xi.

