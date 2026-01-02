Pericolul din cer. Starlink își mută sateliții, după ce Beijingul a dat alarma. Riscuri mari de coliziune

SpaceX a anunțat că va reconfigura constelația sa de sateliți pentru internet Starlink prin coborârea orbitei a peste 4.400 de sateliți pe parcursul anului 2026, la scurt timp după ce Beijingul a declarat că proiectul prezintă „provocări în materie de sig

Măsura vizează relocarea sateliților în regiuni orbitale mai puțin aglomerate de deșeuri spațiale și alte constelații de sateliți planificate, reducând riscul de coliziuni și permițând sateliților să iasă mai repede din orbită, transmite South China Morning Post.

Măsura vine după ce un reprezentant anonim din Beijing a criticat constelația de sateliți dezvoltată de SpaceX a lui Elon Musk în cadrul unei reuniuni informale a Consiliului de Securitate al ONU, afirmând că rețeaua aglomerează resursele orbitale comune ale sateliților și crește riscul de coliziuni în spațiu.

„Starlink începe o reconfigurare semnificativă a constelației sale de sateliți, axată pe creșterea siguranței spațiale”, a declarat Michael Nicolls, vicepreședinte de inginerie la Starlink, într-o postare pe rețelele sociale, vineri.

Nicolls a spus că altitudinea sateliților săi care orbitează la aproximativ 550 km va fi redusă la aproximativ 480 km în cursul anului 2026, o realizare care ar implica mutarea a peste 4.400 de sateliți.

„Reducerea altitudinii sateliților va duce la condensarea orbitelor Starlink și va spori siguranța spațială în mai multe moduri”, a spus el, adăugând că „numărul de obiecte-deșeuri și constelații de sateliți planificate este semnificativ mai mic sub 500 km, reducând probabilitatea totală de coliziune”.

Sateliții de internet aflați pe orbita terestră joasă sunt adesea lansați la altitudini cuprinse între aproximativ 500 km și 1.200 km. Stația Spațială Internațională orbitează la o altitudine de 400 km, în timp ce stația spațială chineză Tiangong orbitează între 340 km și 450 km.

Nicolls a mai spus că beneficiile ar include o reducere de peste 80% a timpului de degradare balistică – timpul necesar unui obiect aflat pe orbită pentru a cădea înapoi pe Pământ – în timpul minimului solar care se apropie, prevăzut în jurul anului 2030.

Soarele funcționează într-un ciclu de aproximativ 11 ani, intensitatea activității sale afectând densitatea atmosferei superioare a Pământului. Densitatea atmosferică scade în timpul minimului solar, prelungind timpul de degradare orbitală a sateliților.

Doar doi sateliți Starlink s-au defectat, din peste 9.000

„Sateliții Starlink au o fiabilitate extrem de ridicată, cu doar doi sateliți defecti în flota sa de peste 9.000 de sateliți operaționali. Cu toate acestea, dacă un satelit se defectează, vrem să fie scos din orbită cât mai repede posibil”, a explicat Nicolls.

În postare, el a afirmat că coborârea sateliților Starlink va fi „strâns coordonată” cu autoritățile de reglementare și alți operatori, precum și cu Comandamentul Spațial al SUA, comandamentul unificat al Departamentului Apărării responsabil cu operațiunile militare în spațiul cosmic.

„Aceste acțiuni vor îmbunătăți și mai mult siguranța constelației, în special în ceea ce privește riscurile dificil de controlat, cum ar fi manevrele și lansările necoordonate ale altor operatori de sateliți”, a spus el.

Pericol și din zona terorismului

În cadrul reuniunii informale inițiate de Rusia luna trecută, un reprezentant al Beijingului a declarat că expansiunea rapidă a „anumitor” constelații de sateliți de internet prezintă „riscuri majore” și a avertizat cu privire la utilizarea sateliților de către grupuri teroriste și separatiste, precum și în scopuri de recunoaștere militară.

Reprezentantul a citat un incident din decembrie, când un satelit Starlink s-a dezintegrat pe orbită într-un incident neobișnuit, precum și două incidente separate din 2021, când sateliții Starlink au efectuat „apropieri periculoase” de stația spațială Tiangong, forțând nava spațială să ia măsuri de evitare.

SpaceX nu a răspuns la solicitarea South China Morning Post de a comenta remarca reprezentantului chinez.

