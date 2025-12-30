Cum a reușit un bărbat paralizat, care își poate mișca doar un deget, să creeze o fermă inteligentă și să fondeze un start-up

Un bărbat paralizat din China, care își poate mișca doar un deget de la mână și unul de la picior, a creat un sistem agricol inteligent și a înființat un start-up.

Un bărbat care supraviețuiește cu ajutorul unui ventilator și-a învățat mama să devină „super-tehnician” și planifică de unul singur experimente viitoare, folosind tehnologie de ultimă generație, scrie South China Morning Post (SCMP).

Un chinez paralizat, care poate mișca doar un deget de la mână și un deget de la picior, a dezvoltat cu succes un sistem inteligent de control al fermei și a fondat un start-up.

Determinarea lui a mișcat oamenii din China

Determinarea lui Li Xia, care depinde de un ventilator, a mișcat profund nenumărați oameni din China.

Li, în vârstă de 36 de ani, din Chongqing, în sud-vestul Chinei, a fost diagnosticat cu distrofie musculară la vârsta de cinci ani. A fost forțat să renunțe la școală în clasa a cincea.

De atunci, studiul l-a ținut în mișcare. A fost fascinat cel mai mult de fizică și informatică, iar la vârsta de 25 de ani a început să învețe programare prin intermediul forumurilor online.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













