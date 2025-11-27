Victorie mare în Bănie. Universitatea Craiova a învins Mainz în Conference League. „Putem bate pe oricine”

Universitatea Craiova a obţinut o victorie mare în etapa a patra a competiţiei de fotbal Conference League, 1-0 (0-0) cu echipa germană FSV Mainz 05, joi seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova.

Universitatea a reuşit a doua victorie consecutivă în competiţie, prin golul marcat de palestinianul Assad Al Hamlawi (67 - penalty).

Meciul a fost unul tactic, închis, fără multe ocazii, însă Universitatea a avut un plus de inspiraţie, de dăruire, lucruri care au făcut diferenţa.

Echipa pregătită de Filipe Coelho, la debutul european al portughezului, a avut prima ocazie, un şut al lui Băluţă de la circa 40 de metri, însă portarul Zentner a reţinut cu ceva emoţii.

Baiaram a trimis primul şut pe poartă (18), dar fără emoţii pentru Zentner.

Mainz, penultima clasată în Bundesliga, a avut o şansă bună prin francezul Nordin (19), dar acesta a ratat complet şutul din unghi.

Oaspeţii au avut o posesie mai bună, dar fără a reuşi să se apropie de poarta lui Isenko.

În min. 66, Cicâldău a fost mai iute decât tânărul fundaş polonez Potulski şi a ciupit balonul în careul oaspeţilor, iar jucătorul intrat la pauză l-a faultat. Penalty-ul a fost executat de Al Hamlawi, intrat de două minute, iar acesta a transformat.

Universitatea a avut şansa desprinderii, la centrarea lui Bancu în faţa porţii (77), dar lui Al Hamlawi i-a lipsit un vârf de gheată.

Mainz s-a aruncat în atac, dar nu a reuşit să îşi creeze ocazii prea clare, singurele care au venit fiind după faze fixe. Potulski (86) a reluat slab cu capul şi Isenko a reţinut. Polonezul a trimis mingea în poartă cu capul, la lovitura liberă a lui Amiri (88), dar golul a fost anulat de VAR pentru ofsaid.

Craiovenii au irosit câteva contre cu mare potenţial, iar Mainz a avut ultima şansă prin elveţianul Widmer (90+4), care a şutat pe lângă poartă din careu.

Universitatea a acumulat şapte puncte, după 0-2 cu Rakow Czestochowa (deplasare), 1-1 cu FC Noah (acasă), 1-0 cu Rapid Viena (deplasare) şi 1-0 cu Mainz (acasă). Echipa din Bănie mai are de jucat două meciuri, cu Sparta Praga (11 decembrie, acasă) şi cu AEK Atena (18 decembrie, în deplasare).

Bancu: Ne dă încredere că putem bate pe oricine

„Într-adevăr, am făcut o partidă bună, atât eu, cât şi echipa. Suntem mândri de ce am realizat, dar nu trebuie să ne oprim aici. Mai avem două meciuri şi trebuie să obţinem măcar trei puncte pentru a fi siguri că suntem calificaţi. Cred că am zis la toate interviurile: acasă am făcut mereu nişte meciuri fantastice. Acest lucru ne dă încredere că putem bate pe oricine. Am crezut că am pierdut victoria pentru un fault care nici nu a fost. Nu am decât să-i mulţumesc domnului Mirel Rădoi. Ceea ce a făcut aici este cu siguranţă meritul lui, a creat un grup unit. Aţi văzut, chiar dacă nu toată lumea joacă de la început, cine intră, intră şi face ceva în plus pentru echipă. Plus cei care rămân pe bancă vin şi ne felicită. Acest lucru este cu siguranţă meritul domnului Mirel Rădoi”, a spus Nicuşor Bancu la Prima Sport, potrivit News.ro.

Mijlocaşul Alexandru Cicâldău a declarat că echipa olteană a meritat victoria.

„Pot spune că eram foarte dezamăgit când am văzut că au marcat. Din fericire, golul le-a fost anulat, dar eu pot spune că am meritat victoria asta. Mai avem două meciuri, trebuie să le tratăm la victorie ca pe cele de până acum şi sper să scoatem numai rezultate pozitive. Nu ştiu dacă sărbătorim, pentru că luni avem un meci important. Astăzi ne bucurăm de această victorie, dar de mâine ne gândim la meciul de la Cluj”, a menţionat Alexandru Cicâldău..

