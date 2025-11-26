Cristian Chivu, mesaj surprinzător înaintea duelului cu Atletico: Vreau să am o carieră la fel de importantă ca a lui Simeone

Stiri Sport
26-11-2025 | 10:37
Cristian Chivu
IMAGO

Cristian Chivu, antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, a recunoscut marţi că îşi doreşte „o carieră la fel de importantă" ca a lui Diego Simeone, omologul său de la Atletico Madrid şi adversarul său de miercuri.

autor
Ioana Andreescu

„Palmaresul său, tot ce a făcut pentru fotbal, atât în Italia, cât şi cu selecţionata Argentinei... L-am înfruntat ca jucător, când a început ca antrenor la Catania. Iar în acel sezon l-am admirat şi i-am acordat o atenţie deosebită, pentru că mi-a plăcut întotdeauna ca jucător. Şi ca antrenor şi-a transmis întotdeauna ideile sale de la început", a afirmat fostul internaţional român.

„M-am întâlnit cu el în Libia (cu ocazia unui amical, în acest sezon). L-am salutat înainte de meci, mi-a spus nişte cuvinte frumoase, am glumit. Are mai multă experienţă decât mine. Încă am părul negru, dar nu va fi pentru mult timp. Îmi doresc să am o carieră la fel de importantă ca a sa", a precizat Chivu în cursul unei conferinţe de presă, la Estadio Metropolitano, unde a subliniat că nu se simte "nici mai bun, nici inferior" faţă de Simeone şi ceilalţi mari antrenori.

Chivu vede la echipa sa „încredere și multă determinare”

Chivu vede la echipa sa „încredere, multă determinare şi multă dorinţă", în ciuda eşecului suferit duminică în derby-ul cu AC Milan (0-1), în campionatul Italiei.

„Avem un meci important cu Atletico. Ştim cât este de greu să joci aici şi vrem să arătăm toate lucrurile bune pe care le-am făcut în ultimele săptămâni. Din obişnuinţă, văd paharul pe jumătate plin şi adaug lucruri în el. Dar nu este pe jumătate plin, paharul este deja plin", a precizat antrenorul lui Inter.

Citește și
Cristi Chivu
Cristian Chivu își va face în acest weekend debutul ca antrenor al lui Inter Milano în celebrul Derby della Madonnina

Acesta a recunoscut că echipa sa a avut probleme în obţinerea unor rezultate bune împotriva principalelor rivale din Serie A în acest sezon. „Ne lipseşte ceva, pentru că nu am obţinut prea multe în meciurile directe, în afară de cel cu Roma", a spus Chivu.

Românul a evidenţiat-o pe Atletico Madrid drept una dintre pretendentele la câştigarea Ligii Campionilor. "Pe baza a ceea ce au arătat în ultimii ani şi în Liga Campionilor sub conducerea lui Simeone, sunt o echipă cu calitatea necesară de a merge cât mai departe posibil", a menţionat Cristian Chivu.

România nu riscă pierderea fondurilor europene, dar deficitul bugetar este încă prea mare. Avertismentul Comisiei Europene

Sursa: Agerpres

Etichete: antrenor, Cristi Chivu, meciuri,

Dată publicare: 26-11-2025 10:33

Articol recomandat de sport.ro
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Citește și...
Inter - AC Milan 0-1. Cristi Chivu, ghinion. A pierdut primul „Derby della Madonnina” ca antrenor, după 2 bare și un penalty
Stiri Sport
Inter - AC Milan 0-1. Cristi Chivu, ghinion. A pierdut primul „Derby della Madonnina” ca antrenor, după 2 bare și un penalty

Echipa italiano Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a pierdut duminică seara, pe teren propriu, scor 0-1, primul său ”Derby della Madonnina” ca antrenor, în faţa lui AC Milan, în etapa a 12-a din Serie A.

Cristian Chivu își va face în acest weekend debutul ca antrenor al lui Inter Milano în celebrul Derby della Madonnina
Stiri Sport
Cristian Chivu își va face în acest weekend debutul ca antrenor al lui Inter Milano în celebrul Derby della Madonnina

Antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, românul Cristian Chivu, îşi va face debutul în acest weekend în cunoscutul Derby della Madonnina, care opune cele două formaţii din Milano, potrivit Yahoo! Sports.

Presa italiană laudă „revoluția românească” de la Inter. Cristian Chivu, antrenorul care a schimbat echipa din temelii
Stiri Sport
Presa italiană laudă „revoluția românească” de la Inter. Cristian Chivu, antrenorul care a schimbat echipa din temelii

Cristian Chivu este tot mai apreciat în Italia pentru modul în care a transformat Inter Milano.

Recomandări
Vremea se răcește în aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsoare până pe 30 noiembrie
Vremea
Vremea se răcește în aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsoare până pe 30 noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme severă valabilă în perioada 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20, în majoritatea zonelor din România.

Percheziții în dosarul falimentării Euroins: Fostul patronat bulgar, suspectat de delapidare și spălare de bani
Stiri actuale
Percheziții în dosarul falimentării Euroins: Fostul patronat bulgar, suspectat de delapidare și spălare de bani

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală desfăşoară miercuri 12 percheziţii domiciliare în Bucureşti, şi Târgu Mureş, într-un dosar penal vizând falimentarea Euroins.

România nu riscă pierderea fondurilor europene, dar deficitul bugetar este încă prea mare. Avertismentul Comisiei Europene
EURomânia
România nu riscă pierderea fondurilor europene, dar deficitul bugetar este încă prea mare. Avertismentul Comisiei Europene

România poate deocamdată să răsufle ușurată: Comisia Europeană nu propune tăierea sau înghețarea fondurilor europene, iar planul bugetar pentru 2026 este acceptat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Noiembrie 2025

48:00

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 Noiembrie 2025

01:46:29

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28