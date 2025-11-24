Şaptesprezece jucători din Turcia au fost suspendaţi pentru pariuri ilegale. Federaţia vrea să „cureţe” toate ligile

Şaptesprezece jucători de fotbal ai echipei Agri Spor, echipă turcă din liga a patra, au fost suspendaţi în cadrul unui scandal de pariuri care zguduie fotbalul din Turcia, lăsându-şi antrenorul cu un efectiv redus la doar şapte jucători.

„Vom continua să luptăm cu orice preţ”, a promis luni seara pe Facebook clubul Agri (est), ai cărui 17 jucători recunoscuţi vinovaţi de pariuri ilegale au primit suspendări cuprinse între 45 de zile şi 12 luni.

Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a suspendat săptămâna trecută 637 de jucători din campionatul de divizia a patra, compus din 64 de echipe, după ce a sancţionat pentru acelaşi motiv 25 de jucători din prima divizie şi peste 350 de jucători din diviziile a doua şi a treia.

Jucătorii susţin că au renunţat la pariuri

Mulţi susţin că au pariat pe meciuri acum câţiva ani şi că au renunţat de atunci.

În faţa sancţiunilor federării, care a suspendat campionatele din diviziile 3 şi 4 pentru două săptămâni, antrenorul echipei Agri Spor a afirmat că va apela la juniori pentru a alinia unsprezece jucători la următorul meci.

TFF, care afirmă că doreşte să „curăţe” fotbalul turc, a revocat săptămâna trecută 149 de arbitri recunoscuţi şi ei vinovaţi de pariuri ilegale.

Şase dintre ei, precum şi preşedintele Eyüpspor, un club din prima divizie, au fost plasaţi în arest preventiv pe 10 noiembrie în cadrul unei anchete judiciare.

Procurorul general din Istanbul, care anchetează suspiciunile de meciuri aranjate, a promis că „va merge până la capăt în acest caz”.

