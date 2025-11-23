Paul Pogba a revenit pe teren după 811 zile. Mijlocașul AS Monaco, primit cu ovații în minutul 85 | VIDEO

23-11-2025 | 09:28
Paul Pogba a jucat primele sale minute de fotbal profesionist în mai bine de doi ani, intrând pe teren în timpul înfrângerii cu 4-1 a echipei AS Monaco în faţa formaţiei Rennes.

Jucătorul în vârstă de 32 de ani a fost introdus în minutul 85 pe Roazhon Park din Rennes, deşi echipa sa era deja condusă cu patru goluri şi avea un jucător în minus după cartonaşul roşu primit de căpitanul Denis Zakaria.

Câştigătorul Cupei Mondiale din Franţa, Pogba, a izbucnit în lacrimi când s-a alăturat clubului Monaco din Ligue 1 vara trecută, după ce suspendarea sa de patru ani pentru dopaj a fost redusă la 19 luni de Curtea de Arbitraj pentru Sport (TAS).

„Fotbalul nu s-a terminat pentru mine. Am muncit din greu, am așteptat mai mult de doi ani să ne întoarcem și astăzi s-a întâmplat în sfârșit. Slavă Domnului”, a spus Pogba. Câștigătorul Cupei Mondiale din 2018 a fost întâmpinat cu ovații călduroase de către suporterii de la Roazhon Park când a intrat pe teren în minutul 85 și din nou după fluierul final. „M-a emoționat foarte mult să văd publicul în picioare, aplaudând. Sincer, nu mă așteptam la asta, așa că le mulțumesc din suflet tuturor fanilor care au fost astăzi acolo și m-au susținut”, a declarat Pogba, potrivit news18.

Ultima apariţie competitivă a lui Pogba a fost acum 811 zile, când a jucat pentru Juventus într-un meci din Serie A împotriva lui Empoli, pe 3 septembrie 2023. El a părăsit Juventus de comun acord în noiembrie 2024.

Suspendat pentru dopaj

Pogba a fost suspendat provizoriu din fotbal pentru patru ani după ce a fost depistat pozitiv la testul pentru dehidroepiandrosteronă (DHEA) în februarie 2024, în urma unui test antidoping efectuat în august 2023.

Pogba a susţinut că a fost o greşeală şi că i s-a administrat un supliment fără să ştie că acesta conţinea o substanţă interzisă.

Fostul mijlocaş al Manchester United a primit permisiunea de a reveni în fotbal în martie, în urma deciziei de reducere a suspendării sale.

Pogba a urmărit de pe bancă cum golurile marcate de Abdelhamid Ait Boudlal, Mahdi Camara, Breel Embolo şi Ludovic Blas au dus Rennes la o diferenţă imposibil de recuperat.

Colegul său de pe banca de rezerve, Mika Biereth, a redus din diferenţă pentru Monaco în minutul 95, dar a doua înfrângere consecutivă cu 4-1 înseamnă că echipa lui Sebastien Pocognoli coboară pe locul opt în clasament, cu 20 de puncte după 13 etape.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 23-11-2025 09:28

