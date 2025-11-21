Clipul cu Trump și Ronaldo „jucând fotbal” în Biroul Oval, analizat la iLikeIT. Când utilizarea AI devine o problemă

iLikeIT
21-11-2025 | 10:23
Un clip care circulă online îl înfățișează pe Ronaldo jucând fotbal cu Donald Trump în Biroul Oval, dar imaginile au fost generate cu inteligența artificială. Cum s-a ajuns aici, ne explică Marian Andrei.

Marian Andrei, corespondent PROTV: „Evident, clipul este cât se poate de fals, se vede că de multe ori mingea nici măcar nu este atinsă și pleacă dintr-o parte în alta. Cristiano Ronaldo se transformă, adică are alte expresii faciale... Este atât de bun la driblat mingea, încât o poate dribla fără să o atingă. Este o tehnologie care ajunge în mainstream și cât timp este o tehnologie care nu dezinformează ci doar ne distrează, se pare că nu este o problemă și toată lumea este ok cu acest lucru” .

Mai multe detalii, în VIDEO.

