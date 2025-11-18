San Marino - România, astăzi, de la ora 21:45. „Tricolorii” joacă ultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale 2026

Naţionala României joacă marţi, la Ploieşti, cu reprezentativa San Marino, în ultimul meci din preliminariile CM-2026. Partida are loc de la ora 21:45.

Meciul va fi arbitrat de finlandezul Mohammad Al-Emara, care va fi ajutat de Turkka Valjakka şi Mika Lamppu, în timp ce rezervă va fi Peiman Simani.

În Camera VAR se vor afla italienii Michael Fabbri şi Federico La Penna. Meciul va fi transmis de Antena 1.

Lotul României pentru meciul cu San Marino:

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAŞI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANŢI

Denis DRĂGUŞ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.

