👀 El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui (también conocido como Hustle Hard), corrige un error muy común sobre el nombre de su hijo https://t.co/PEEMXvJO3y

Clasat recent pe locul al treilea în clasamentul Balonului de Aur şi vedetă a fotbalului mondial, tânărul talent în vârstă de 19 ani este cunoscut sub numele de Lamine Yamal, potrivit News.ro.

Sâmbătă, campionul mondial a strălucit din nou în victoria FC Barcelona (6-1) împotriva echipei Alavés, în Liga. În marja meciului, Mounir Nasraoui a declarat în cadrul unei transmisiuni live pe reţelele sociale: „O să vă spun un lucru şi vreau ca toată lumea să ştie: Lamine Yamal este un nume. Yamal nu este un nume de familie. Numele de familie al lui Lamine este Nasraoui Ebana, ca să ştiţi. Nu vă lăsaţi induşi în eroare.”

Cunoscut şi sub pseudonimul „HustleHard”, tatăl lui Lamine Yamal este foarte activ pe reţelele sociale. „Lamine Yamal, ăsta e numele lui, de aceea tatăl său îi spune: «Lamine Yamal, la bine şi la rău».”

Născut în 1992, Mounir Nasraoui l-a avut pe Lamine Yamal la vârsta de 15 ani.

Împreună cu Sheila Ebana, o chelneriță din Guineea Ecuatorială, el a devenit tatăl lui Lamine Yamal în iulie 2007, în suburbiile Barcelonei.