Cu ajutorul clădirilor istorice reconstruite sau mutate din alte locuri, muzeul „viu” le permite turiștilor să exploreze mai multe zone care recreează fidel atmosfera trecutului, de la o așezare din anii 1820 până la un oraș plin de viață din anii 1950, potrivit Express.

Locul în care turiștii uită de telefoane și se întorc în timp

Pentru ca atmosfera istorică să nu fie compromisă, angajații îmbrăcați în costume de epocă și care interpretează personaje din trecut nu sunt văzuți niciodată verificând ecranele telefoanelor.

În plus, semnalul de telefonie mobilă este foarte slab în multe zone ale muzeului, iar vizitatorii consideră această pauză forțată de la tehnologie un avantaj important.

Fără acces constant la internet, turiștii sunt încurajați să vorbească între ei, să se deconecteze complet de lumea digitală și să se bucure de experiența vieții din perioada edwardiană.

Totuși, pentru mulți vizitatori, principala atracție nu o reprezintă tramvaiele de epocă sau grădinile georgiene, ci preparatele culinare tradiționale.

Cei care iubesc dulciurile pot face o călătorie nostalgică în trecut la Jubilee Confectioners, un magazin care reproduce fidel atmosfera unei cofetării de la începutul anilor 1900.

Odată intrați, turiștii descoperă un adevărat univers al dulciurilor, asemănător celui din povestea lui Willy Wonka, cu rafturi înalte, pline de borcane din sticlă în care se află delicatese tradiționale.

De la bomboane artizanale cu aromă de pară și caramel crocant până la celebrele bomboane „black bullets”, angajații îmbrăcați în costume de epocă prepară dulciurile chiar în fața vizitatorilor, folosind rețete vechi de peste un secol și vase tradiționale din alamă.

Mâncarea preparată ca acum 100 de ani, atracția care a cucerit turiștii

În inima satului minier care recreează viața de la începutul secolului XX se află un local în care mâncarea este pregătită exact ca în urmă cu mai bine de 100 de ani.

În locul friteuzelor moderne și al uleiurilor vegetale ieftine, angajații gătesc porții generoase de pește în aluat crocant și cartofi prăjiți în bucăți mari, folosind instalații tradiționale încălzite cu cărbuni și grăsime de vită.

Un creator de conținut culinar a vizitat recent acest loc pentru a testa metodele tradiționale de gătit și a fost impresionat de experiență. Într-un videoclip devenit viral pe TikTok, acesta le-a povestit urmăritorilor săi:

„Acesta este restaurantul de pește și cartofi prăjiți rămas blocat în timp, unul dintre ultimele din lume care folosesc cărbuni pentru a încălzi friteuzele originale din anii 1950, iar peștele și cartofii sunt gătiți în grăsime de vită.”

El a lăudat și celelalte atracții ale așezării istorice.

„Magazinul de dulciuri prepară bomboanele manual, brutăria face aceleași prăjituri ca acum un secol. Nu există semnal la telefon aici, așa că oamenii chiar trebuie să vorbească între ei.”

„O bucățică din Anglia rămasă neschimbată. Este unul dintre cele mai incredibile locuri în care poți mânca pește și cartofi prăjiți. Este Davy's, din Beamish”, a adăugat acesta.

Videoclipul a fost însoțit de descrierea: „Un restaurant incredibil, rămas blocat în istorie. Scene absolut uimitoare.”

Deloc surprinzător, imaginile devenite virale i-au făcut pe mii de oameni să își dorească să viziteze locul și să lase în urmă, măcar pentru o perioadă, agitația societății moderne.

Admiratorii muzeului au umplut secțiunea de comentarii cu aprecieri pentru autenticitatea preparatelor culinare.