„Am fost împreună cu preşedintele Nicuşor Dan la depunerea jurământului la Academia Tehnică Militară. Sigur, am resimţit emoţiile pe care le-am avut şi eu când am fost în situaţia studenţilor care au depus jurământul. Emoţii mari, părinţii care erau şi ei la fel de emoţionaţi pentru că pleacă copilul în armată. I-am asigurat pe părinţi că vom avea grijă de ei. Dar imaginea care pe mine m-a izbit: am văzut aceeaşi armă pe care am purtat-o şi eu în 1988. Deşi suntem ţară NATO. Sigur, acum suntem pe standardul NATO, pe calibrul NATO, dar în fapt este aceeaşi armă”, a afirmat ministrul Apărării, luni seară, la TVR, potrivit News.ro.

El a adăugat că, dacă testele vor fi parcurse rapid, România ar putea produce o armă de asalt peste doi ani.

Armata Română ar urma să aibă o nouă armă de asalt „undeva la 2 ani de zile”

„Dacă testele vor trece şi eu cred şi sper că vor trece rapid, apoi o să începem într-un ritm accelerat partea de producţie. Ştiu proiectul, ştiu programele. Am vorbit cu toţi producătorii când eram la Ministerul Economiei, cred că e un mare avantaj pe care îl am astăzi, că ştiu ce poate să facă şi industria. Din această perspectivă putem să punem lucrurile în mişcare foarte rapid. Orizontul de timp pentru producţie este de, cred, la arma de asalt undeva la 2 ani de zile, pentru că un transfer de tehnologie se face treptat”, a explicat Radu Oprea.

El a menţionat că este un câştig pentru România faptul că mai multe instituţii au început să colaboreze pentru punerea în practică a unor proiecte care vizează înzestrarea Armatei, arătând că lucrurile pot fi făcute treptat. Oprea a afirmat că fabricile de la Cugir au oameni calificaţi pentru un proiect precum arma de asalt.