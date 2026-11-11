Thomas Markle se afla în arest preventiv, aşteptând o audiere la tribunalul federal din Tampa, Florida, a declarat Bill Essayli, prim-asistent al procurorului general al SUA, potrivit News.ro.

El a fost arestat la scurt timp după ce şi-a tăiat brăţara de la gleznă, la ora 1:45 dimineaţa, a precizat Essayli.

Arestarea lui Markle, vineri, a urmat confiscării a aproximativ 78 de obiecte, inclusiv diapozitive, negative de film şi cărţi care conţineau imagini suspectate că ilustrează un abuz sexual asupra copiilor, găsite în spaţii de depozitare din zona Los Angeles, a spus Essayli.

A fost preluat cu ambulanţa dintr-un centru de îngrijire

În timpul arestării sale de săptămâna trecută, el a fost preluat cu ambulanţa dintr-un centru de îngrijire pentru vârstnici din Lakeland. Câteva ore mai târziu, un judecător a permis eliberarea lui Markle cu condiţia ca acesta să fie monitorizat electronic, ceea ce înseamnă, de obicei, purtarea unei brăţări de monitorizare la gleznă.

Judecătorul a dispus, de asemenea, efectuarea unei expertize psihiatrice şi întocmirea unui raport până pe 20 noiembrie.

Fiica sa, Meghan, ducesa de Sussex, s-a căsătorit cu prinţul Harry la Castelul Windsor în 2018. Cei doi au doi copii, prinţul Archie şi prinţesa Lilibet. Ea este cetăţeană americană şi actriţă care a jucat în serialul american „Suits”.

Declarațiile lui Meghan

Meghan a declarat recent că este „profund tulburată” de acuzaţiile potrivit cărora o colecţie de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor ar fi fost găsită în fosta locuinţă a tatălui ei. Ea a dezvăluit, de asemenea, că o scrisoare conţinând „acuzaţii îngrijorătoare” la adresa lui fusese trimisă poliţiei din Londra în 2019. „Scrisoarea conţinea acuzaţii îngrijorătoare şi tulburătoare la adresa tatălui meu şi mi s-au dat asigurări că acestea erau investigate”, a spus Meghan despre scrisoare. „Sper că acum se poate înţelege că, în ciuda denaturării din partea anumitor publicaţii media de-a lungul anilor, orice distanţare faţă de tatăl meu şi alegerea mea de a nu-i permite să aibă contact cu copiii noştri au avut un singur motiv: să-i protejez”, a declarat ea.

Thomas Markle locuia în Filipine anul acesta când a suferit un accident vascular cerebral şi i-a fost amputat piciorul stâng. Acest lucru l-a obligat să se întoarcă în SUA.

Arestarea sa a urmat unor articole publicate de tabloidul britanic The Sun, potrivit cărora fratele vitreg al lui Meghan a găsit o colecţie de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor în timp ce făcea curăţenie în casa tatălui lor din Filipine. Această descoperire a dus la obţinerea de informaţii despre două spaţii de depozitare din California, pe care Markle le închiriase încă din 2008.