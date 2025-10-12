România-Austria, pe Arena Națională. Meci decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026

Reprezentativa României înfruntă selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Suporterii români au asigurat o atmosferă de meci la începutul meciului cu Austria, de pe Arena Națională.

Indisponibili pentru meci, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguş s-au prezentat totuşi alături de tricolori. La Arena Naţională este şi ministrul Oana Ţoiu.

Echipele de start pentru meciul dintre naţionalele României şi Austriei, care are loc duminică seara (21:45), pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026:

România: 1. Ionuţ Radu - 2. Andrei Raţiu, 3. Mihai Popescu, 15. Andrei Burcă, 8. Alexandru Chipciu - 10. Ianis Hagi (căpitan), 6. Marius Marin, 23. Vlad Dragomir - 20. Dennis Man, 9. Daniel Bîrligea, 13. Valentin Mihăilă. Selecţioner: Mircea Lucescu.

Rezerve: 12. Ştefan Târnovanu, 16. Răzvan Sava - 4. Lisav Naif Eissat, 5. Virgil Ghiţă, 7. Ştefan Baiaram, 11. Kevin Ciubotaru, 14. Vladimir Screciu, 17. Louis Munteanu, 19. Florin Tănase, 21. Olimpiu Moruţan, 22. Adrian Şut.

Austria: 1. Alexander Schlager - 5. Stefan Posch, 8. David Alaba (căpitan), 15. Philipp Lienhart, 16. Phillipp Mwene - 20. Konrad Laimer, 6. Nicolas Seiwald - 18. Romano Schmid, 19. Christoph Baumgartner, 9. Marcel Sabitzer - 11. Michael Gregoritsch. Selecţioner: Ralf Rangnick.

Rezerve: 12. Nikolas Polster, 13. Patrick Pentz - 2. Alexander Prass, 3. Marco Friedl, 4. Kevin Danso, 7. Marko Arnautovic, 10. Florian Grillitsch, 14. Leopold Querfeld, 17. Marco Gruell, 21. Nikolaus Wurmbrand, 22. Raul Florucz, 23. Alessandro Schoepf.

Arbitru: Davide Massa; arbitri asistenţi: Filippo Meli, Stefano Alassio; al patrulea oficial: Simone Sozza (toţi din Italia)

Arbitru video: Michael Fabbri; arbitru asistent video: Rosario Abisso (ambii din Italia)

Observator UEFA pentru arbitri: Mehmet Ilgaz (Turcia); Delegat UEFA: Luis Cuervas Del Real (Spania)

La 15 noiembrie, se vor disputa confruntările Cipru – Austria şi Bosnia – România, iar la 18 noimbrie vor avea loc meciurile Austria – Bosnia şi România – San Marino.

Echipa care va încheia pe primul loc se va califica direct la Cupa Mondială. Ocupanta locului doi va disputa play-off-ul pentru calificarea la CM.

Miza locului 2 în grupă pentru România

Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 şi prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie şi ar juca semifinala barajului, într-o singură manşă, în deplasare. Barajul e compus din semifinală şi finală, meciuri într-o singură manşă.

Dacă tricolorii termină pe locul 2 în grupă, toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă. Şi împotriva unui adversar, teoretic, mai facil.

Joi, tot pe Arena Naţională, România a învins cu 2-1 Republica Moldova, într-un meci amical.

