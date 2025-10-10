Meciul România – Austria, din preliminariile CM. Măsurile anunţate de Jandarmerie. Program STB prelungit

Reprezentativa României va întâlni, duminică, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, selecţionata Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Pentru desfăşurarea în condiţii de ordine şi siguranţă publică a acestui eveniment sportiv, Jandarmeria Capitalei anunţă că, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru deplasarea în condiţii de siguranţă a suporterilor la şi de la stadion, precum şi pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei.

Măsuri speciale de siguranță pentru meciul de pe Arena Națională

În Centrul Vechi, ca punct de atracţie, se va acţiona în sistem integrat – jandarmerie, poliţie şi pompieri –, fiind dispuse toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de siguranţă publică, precizează Jandarmeria.

În cadrul dispozitivului de ordine publică se vor afla jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză şi limba germană, care vor participa la această misiune cu scopul de a asigura o bună relaţionare cu suporterii echipei oaspete. Aceştia vor fi sprijiniţi de trei poliţişti din Austria, care au misiunea de a facilita dialogul şi transmiterea principalelor mesaje ale autorităţilor române.

Accesul spectatorilor și rutele de deplasare

Accesul spectatorilor, atât în complexul sportiv pentru „Arena Fanilor”, cât şi în stadion, se va face începând cu ora 18:45, doar pe baza biletelor sau invitaţiilor puse la dispoziţie de organizator, alături de un document de identitate în format fizic sau electronic, prin cele trei intrări: Bd. Basarabia, Str. Maior Ion Coravu şi Bd. Pierre de Coubertin.

Pe Bd. Basarabia se desfăşoară lucrări de reabilitare a liniei de tramvai, motiv pentru care spectatorii sunt sfătuiţi să folosească, pe cât posibil, celelalte două intrări – Bd. Pierre de Coubertin şi Str. Maior Ion Coravu.

Casele de bilete vor fi deschise la toate cele trei intrări, după cum urmează:

Sâmbătă, 11 octombrie 2025: între orele 12:00–20:00;

Duminică, 12 octombrie 2025: între orele 12:00–22:30.

Suporterii oaspeţi, care vor efectua deplasarea către stadion pornind din Centrul Vechi, pot folosi troleibuzul 90 din Piaţa Universităţii – staţia „Universitate” – până la staţia „Aura Buzescu”, achitând costul călătoriei la îmbarcare (inclusiv prin plata cu card bancar). După coborârea la staţia „Aura Buzescu”, deplasarea se va face pe Str. Tony Bulandra, până la locul de adunare.

Accesul suporterilor oaspeţi se va realiza sub îndrumarea forţelor de ordine, printr-o intrare special destinată din zona intersecţiei Str. Tony Bulandra cu Str. Maior Ion Coravu, aceştia fiind conduşi în zona special amenajată de la Peluza I Nord.

Jandarmeria Capitalei recomandă suporterilor oaspeţi să evite traseele folosite de suporterii echipei naţionale a României, precum Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal, Piaţa Hurmuzachi, Str. Maior Ion Coravu, Bd. Pierre de Coubertin şi Bd. Basarabia.

Reguli și interdicții în stadion

Accesul spectatorilor în arena sportivă se va realiza sub îndrumarea forţelor de ordine, după efectuarea unui control riguros de către jandarmerie şi societatea de pază. Organizatorul anunţă că în stadion sunt permise exclusiv steagurile naţionale ale României şi ale Austriei, arborate pe suport din material plastic.

Programul mijloacelor de transport în comun care defluiesc din zona stadionului va fi prelungit. Informaţii suplimentare pot fi găsite pe site-ul www.stb.ro/info

.

Federaţia Română de Fotbal subliniază că în stadion sunt interzise următoarele acţiuni:

aruncarea obiectelor sau a lichidelor în direcţia altor persoane ori pe terenul de joc;

aprinderea sau lansarea materialelor pirotehnice;

gesturi periculoase, provocatoare, discriminatorii sau ofensatoare;

statul în picioare pe scaune;

inscripționarea pereților și a elementelor arenei;

cățărarea pe structurile stadionului;

fumatul, inclusiv folosirea țigărilor electronice.

Recomandări și sancțiuni legale

Pentru siguranța evenimentului, vor fi luate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor și persoanelor, pentru a preveni introducerea materialelor interzise.

Jandarmeria recomandă spectatorilor:

să manifeste răbdare și să respecte indicațiile forțelor de ordine;

să evite implicarea în conflicte;

să anunțe imediat faptele antisociale;

părinții să acorde atenție sporită copiilor.

Spectatorii trebuie să respecte prevederile Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei la competiţiile sportive. Este interzisă introducerea în stadion a băuturilor alcoolice, materialelor pirotehnice sau a oricăror obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor.

De asemenea, promovarea ideilor fasciste, rasiste sau xenofobe, ori a cultului persoanelor vinovate de crime de război, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Cetăţenii sunt obligaţi să manifeste respect faţă de drapelul şi imnul naţional al României. Încălcarea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă între 10.000 şi 20.000 de lei.

Zborurile cu drone deasupra municipiului Bucureşti, fără autorizaţiile legale, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 2.000 şi 40.000 de lei.

