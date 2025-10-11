Mircea Lucescu, enervat la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Austria. Ce spune despre duelul cu austriecii

11-10-2025 | 14:20
Mircea Lucescu
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă ruşinaţi la ieşirea din teren.

Lucescu a fost iritat de o întrebare și a plecat de la conferința de presă spunând: „Toți sunteți selecționeri!”.

„Austria este o echipă foarte puternică, construită de-a lungul timpului. De aproape 6-7 ani nu mai schimbă jucătorii, unul intră foarte greu, cu o medie de vârstă de 27-28 de ani. Au un avantaj foarte mare față de noi, care trebuie să încropim o echipă de la meci la meci din cauza accidentărilor. Și acestea apar deoarece jucătorii nu joacă. Un astfel de joc trebuie abordat cu atenție, cu inteligență, știm că au o organizare dinamică și trebuie să anticipăm. Își bazează jocul pe pasele lungi, dar dacă avem curaj, putem obține un rezultat bun. Este un meci de prestigiu, de orgoliu național, jucătorii care vor evolua nu au voie să se oprească. Nivelul de pregătire fizică al jucătorilor din campionatul intern este foarte scăzut, sunt supărat din cauza asta”, a declarat Lucescu.

Întrebat despre declarația de după amicalul cu Republica Moldova, referitoare la o eventuală plecare de la echipa națională, Lucescu a spus: „Nu pune întrebarea. No comment. Vrei să invoc amendamentul 5? Haideți să nu facem astfel de… Am o responsabilitate mare, jucătorilor să nu le fie rușine când iasă de pe teren.”

De asemenea, Lucescu a fost întrebat despre faptul că a convocat cinci jucători de la FCSB și nici măcar unul de la liderul Botoșani. „Tu ai fost data trecută când am vorbit? Vă dați seama? Sunt jucători de antrenament, când i-ai băgat în teren și-au pierdut orientarea. Sunt jucători de echipă, când îi aduci la națională nu mai sunt aceiași. Nu are nicio legătură. Haideți, mă lăsați? Toți sunteți selecționeri! Bravo vouă.”

Meciul dintre România și Austria se joacă duminică, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

