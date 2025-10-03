Vicepreședintele FIFA, despre ideea lui Trump de a muta meciurile CM: „Decizia aparține FIFA”

Stiri Sport
03-10-2025 | 10:12
fifa
Getty

Vicepreşedintele FIFA a declarat că forul fotbalistic decide dacă meciurile Cupei Mondiale din 2026 vor fi mutate din oraşele gazdă, contrar comentariilor făcute în 25 septembrie de preşedintele SUA, Donald Trump, relatează Reuters.

autor
Ioana Andreescu

Vorbind săptămâna trecută despre evenimentul care va fi găzduit de SUA, Canada şi Mexic în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, Trump a fost întrebat de reporterii din Biroul Oval în mod specific despre meciurile din Seattle şi San Francisco. „Este o întrebare interesantă... dar ne vom asigura că sunt în condiţii de siguranţă”, a spus el.

„(Seattle şi San Francisco sunt) conduse de nebuni radicali de stânga care nu ştiu ce fac. Dacă voi considera că nu este sigur, vom muta meciurile din acel oraş. Aşadar, dacă suntem de părere că un oraş este chiar şi puţin periculos pentru Cupa Mondială sau pentru Jocurile Olimpice (din 2028)... dar în special pentru Cupa Mondială, deoarece meciurile se joacă în atât de multe oraşe, nu vom permite acest lucru. Vom muta puţin meciurile. Dar sper că asta nu se va întâmpla.”

Şase meciuri sunt programate să se joace pe stadionul Lumen Field din Seattle, iar alte şase pe stadionul Levi's din Santa Clara, California, la aproximativ o oră de mers cu maşina de San Francisco. Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia şi New York/New Jersey (East Rutherford) sunt, de asemenea, oraşe gazdă în Statele Unite.

FIFA a stabilit pentru prima dată planul privind oraşele gazdă

Victor Montagliani, vicepreşedintele FIFA, a declarat, în cadrul unei conferinţe la Londra, că FIFA stabileşte locurile de desfăşurare a meciurilor.

Citește și
Echipa națională
Echipa naţională a României este în picaj liber în clasamentul FIFA. Pe ce loc se situează în ierarhia generală

„Este turneul FIFA, jurisdicţia FIFA, FIFA ia aceste decizii”, a spus Montagliani. „Cu tot respectul pentru actualii lideri mondiali, fotbalul este mai mare decât ei şi fotbalul va supravieţui regimului, guvernului şi sloganurilor lor. Aceasta este frumuseţea jocului nostru, că este mai mare decât orice individ şi mai mare decât orice ţară.”

FIFA a stabilit pentru prima dată planul privind oraşele gazdă ale Cupei Mondiale în 2022, meciurile specifice fiind alocate în februarie 2024, inclusiv finala de la MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey. Modificările ar crea probleme logistice şi juridice, potenţial îngreunate de faptul că turneele FIFA depind de sprijinul guvernelor locale şi naţionale în chestiuni precum procesarea vizelor şi măsurile de securitate.

Gianni Infantino, preşedintele FIFA, a apărut public alături de Trump de numeroase ori, pe măsură ce forul a dezvoltat o relaţie mai strânsă, inclusiv prin înfiinţarea unui birou în Trump Tower din New York.

Tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, la care vor participa 48 de echipe, este programată în data de 5 decembrie la Kennedy Center din Washington, instituţie preluată de Trump în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie.

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a deveni militar voluntar. „Cei mai buni vor putea rămâne în armată”

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, FIFA, campionatul mondial de fotbal,

Dată publicare: 03-10-2025 10:12

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
Cum arată FC26 față de vechiul FIFA. Pe un ecran mai mare, parcă uiți că te joci
iLikeIT
Cum arată FC26 față de vechiul FIFA. Pe un ecran mai mare, parcă uiți că te joci

FC, adică vechiul FIFA, e un pic ca un telefon mobil - un pic mai bun în fiecare an. Așa că, hai să vedem cum arată FC26.  

Echipa naţională a României este în picaj liber în clasamentul FIFA. Pe ce loc se situează în ierarhia generală
Stiri Sport
Echipa naţională a României este în picaj liber în clasamentul FIFA. Pe ce loc se situează în ierarhia generală

Echipa naţională a României a coborât trei locuri şi se află pe poziţia 51 în clasamentul FIFA, dat publicităţii joi, cu 1462.85 puncte.

Semifinalele FIFA Club World Cup 2025 se văd în direct, astăzi și mâine, de la ora 22:00, la PRO TV și pe VOYO
Stiri Sport
Semifinalele FIFA Club World Cup 2025 se văd în direct, astăzi și mâine, de la ora 22:00, la PRO TV și pe VOYO

Fanii fotbalului de cel mai înalt nivel au parte, în aceste zile, de un adevărat spectacol pe teren! PRO TV și VOYO transmit în direct semifinalele FIFA Club World Cup 2025, competiția care aduce față în față cele mai bune cluburi din lume.

Recomandări
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”
Stiri actuale
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”

Jumătate de țară se află sub coduri roșii, portocalii și galbene de vânt, ploi abundente și chiar ninsori, la munte.  

Guvernul a găsit o problemă „majoră” pentru economia României: contrabanda. Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii
Stiri Economice
Guvernul a găsit o problemă „majoră” pentru economia României: contrabanda. Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii

Contrabanda reprezintă o problemă majoră pentru economia naţională, ce afectează colectarea de venituri la bugetul statului şi distorsionează piaţa concurenţială, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.  

Putin ceartă Europa: ”Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat
Stiri externe
Putin ceartă Europa: ”Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat

Vladimir Putin a criticat Europa pentru ”interzicerea” oponenților politici, spunând că acest lucru nu funcționează. Există însă o lungă listă de oponenți ai lui Putin care ar fi fost uciși la ordinul Kremlinului.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 2 Octombrie 2025

43:21

Alt Text!
La Măruță
2 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28