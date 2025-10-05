Trafic deviat duminică seara în București, pentru meciul FCSB – Universitatea Craiova. Liniile STB afectate

Liniile 86, 90, 104 şi 143 vor fi deviate duminică seara, începând de la ora 20:30, pentru a permite accesul în siguranţă al publicului pe Arena Naţională la meciul de fotbal dintre FCSB şi Universitatea Craiova.

La dispoziţia Brigăzii Rutiere de Poliţie, vehiculele liniilor 86, 90 şi 143 nu vor mai întoarce la "Arena Naţională", iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Şoseaua Iancului.

Liniile de troleibuz 86 şi 90 vor funcţiona pe traseele de bază între terminalele "Clăbucet", respectiv "M Petrache Poenaru" şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/ Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Autobuzele liniei 104 vor circula pe traseul de bază între terminalul "Complex Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual.

De asemenea, linia de autobuz 143 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia Str. Baicului/ Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 69, 85 şi 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.

