Mai multe linii de transport public vor avea program prelungit pentru meciul România–Austria de pe Arena Națională

Mai multe linii de tramvai și autobuz vor avea un program de circulație prelungit, duminică, 12 octombrie, pentru a asigura transportul spectatorilor ce vor asista la meciul de fotbal România - Austria.

Este vorba despre liniile 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104, 311 şi 640, informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov.

Totodată, liniile 86, 90, 104 şi 143 vor fi deviate, la dispoziţia Brigăzii Rutiere.

„Tot din acest motiv, parcul liniei de noapte N1 va fi suplimentat, astfel încât autobuzele să treacă în zona stadionului la un interval de cinci minute, la orele 00:20-00:25. Dacă situaţia o va impune, sub directa coordonare a agenţilor de ordine publică şi a agenţilor Brigăzii Rutiere de Poliţie, traseele liniilor 86, 90, 104 şi 143 vor fi deviate.", se menţionează în comunicat.

Aşadar, potrivit dispoziţiilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), vehiculele liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104, 311 şi 640 şi N1 vor circula în zona "Arenei Naţionale", după terminarea meciului.

„Dacă situaţia o va impune, la dispoziţia Brigăzii Rutiere de Poliţie, traficul rutier va fi restricţionat pe Bd. Pierre de Coubertin, motiv pentru care troleibuzele liniilor 86 şi 90 vor întoarce în Depoul Vatra Luminoasă. În acest caz, călătorii vor putea utiliza vehiculele liniilor 86 şi 90 de la staţia "Aura Buzescu", iar plecările vor avea loc la orele menţionate mai sus", se mai precizează în comunicat.

Trasee modificate

De asemenea, în această situaţie, autobuzele liniei 104 vor funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Complex Comercial Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual.

În acest caz, călătorii vor putea folosi vehiculele liniei 104 de la staţia "Sarafineşti", menţionează TPBI.

În cazul restricţionării traficului rutier pe Bd. Pierre de Coubertin, autobuzele liniei 143 vor circula pe traseul de bază între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia Str. Baicului/Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 69, 85 şi 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.

Cei prezenţi pe "Arena Naţională" mai au la dispoziţie şi autobuzele liniilor 330 şi 335, precum şi vehiculele liniilor de noapte N1, N10, N102 şi N109, care circulă după programul normal, precizează sursa citată.

