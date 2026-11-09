Cum vor arăta navele de luptă pe care Rheinmetall le va construi din banii SAFE pentru România. Vor avea rachete supersonice

Cele două nave de patrulare maritimă (OPV) destinate României vor fi realizate după modelul MMPV-90, construit în Bulgaria, dar vor fi cu 6 metri mai mari şi vor avea dotări diferite, susţin reprezentanţii Rheinmetall.

În ceea ce priveşte cele două vedete de intervenţii pentru scafandri, ele vor avea la bază un model aflat în dotarea marinei egiptene. News.ro a discutat cu Andre Neumann, directorul de vânzări al Diviziei de Sisteme Navale Rheinmetall, referitor la stadiul achiziţiei şantierului din Mangalia, la planurile legate de acesta şi la construcţia echipamentelor maritime finanţate prin programul european de înarmare - SAFE. Discuţia a avut loc la Euronaval, cea mai mare expoziţie de apărare navală din lume, care a reunit în perioada 3-6 noiembrie 715 expozanţi din 41 de ţări.

Nava MMPV-90 a Bulgariei , sursa foto: Naval News Cele două nave de patrulare maritimă (OPV) destinate României vor fi realizate după modelul MMPV-90, construit în Bulgaria. MMPV 90 (Multipurpose Modular Patrol Vessel 90) este o clasă de nave de patrulare multifuncţionale de 90 de metri lungime, dezvoltate de grupul german NVL Group (fostul Lürssen), parte a grupului Rheinmetall, şi construite pentru forţele navale din Bulgaria. Cu ce armament va fi dotată nava militară de aproape 100 de metri lungime „În ceea ce priveşte România, suntem în proces de identificare a cerinţelor de sistem, le revizuim împreună cu clientul. În paralel, în timp ce finalizăm cerinţele, lucrăm şi la proiectarea navei. Aceasta se bazează pe MMPV-90", a declarat pentru News.ro Andre Neumann, directorul de vânzări al Diviziei de Sisteme Navale Rheinmetall. Produsul final va fi însă diferit de varianta vecinilor de la sud de Dunăre. „Vor exista modificări semnificative, deoarece România operează un tip de elicopter diferit faţă de cel al Bulgariei. Aşadar, trebuie să extindem lungimea navei pentru a mări spaţiul hangarului şi al punţii de aterizare. Astfel, nava va depăşi 96 de metri. Va fi cu peste 6 metri mai lungă", a explicat Andre Neumann. În plus, şi o parte a dotărilor militare va fi diferită. „Dar şi unele componente ale sistemului de rachete s-au schimbat, faţă de cele ale Bulgariei. De exemplu, există sisteme de rachete diferite, sisteme radar diferite. România va primi sistemul RAM (Rolling Airframe Missile - un sistem de rachete suprafaţă - aer uşor, supersonic, de tip point-defense - apărare apropiată a navelor, co-dezvoltat de Statele Unite şi Germania n.r.). România va primi, de asemenea, NSM (Naval Strike Missile - rachetă de croazieră anti-navă şi de atac terestru, recunoscută pentru caracteristicile sale avansate de invizibilitate pe radar, n.r.). În ceea ce priveşte sistemul de management al luptei, probabil va fi unul dezvoltat de Thales", a detaliat pentru News.ro directorul de vânzări al Diviziei de Sisteme Navale Rheinmetall. Vedetele de intervenţii pentru scafandri: pe modelul egiptean, dar adaptate În ceea ce priveşte cele două vedete de intervenţii pentru scafandri, ele vor avea la bază un model aflat în dotarea marinei egiptene.

Nava PV43-M a Egiptului , Sursa foto: Rheinmetall În urmă cu un an, NVL Egipt începea producţia a zece nave de patrulare PV43-M pentru Marina Egipteană. NVL Egipt era o filială a Naval Vessels Lurssen (NVL), preluat de Rheinmetall. PV43 este o navă de patrulare offshore cu o lungime de 43 de metri şi o deplasare de 270 de tone. Modelele au fost prezentate în diferite configuraţii, inclusiv cu tunuri de 12,7 şi 30 mm şi rachete antinavale. NVL Egypt a declarat că PV43-M este proiectată pentru misiuni de supraveghere maritimă şi intervenţie, precum şi pentru protecţia activelor maritime cheie. Datorită capacităţilor sale, nava este capabilă de autoapărare, luptă împotriva ţintelor de suprafaţă, precum şi de operaţiuni comune în sprijinul activităţilor de aplicare a legii în domeniul maritim. „La bază stă un proiect pe care îl construim în Egipt, dar va fi modificat", a răspuns Andre Neumann, directorul de vânzări al Diviziei de Sisteme Navale Rheinmetall, la întrebarea ce model vor folosi pentru cele două vedete de intervenţii pentru scafandri din România. „Este modificat, deoarece România are cerinţe specifice în ceea ce priveşte viteza, încărcătura şi echipamentul. Aşadar, carena s-ar putea modifica", a transmis Neumann. „Vom începe tăierea oţelului la jumătatea anului viitor", a mai spus Neumann, întrebat fiind când începe producţia. „Navele de sprijin pentru scafandri vor fi primele, iar apoi OPV-ul", a arătat el ordinea în care vor intra în producţie. "Navele vor fi livrate în 2030. Pentru că, pur şi simplu, construirea unei nave maritime durează", a adăugat.

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