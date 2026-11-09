Părinții lui au ales să moară împreună, dar el a rămas singur cu suferința. „Este un sentiment de nedescris”

Într-o dimineață din iunie 2024, Bas și-a condus părinții, Jan și Els, de la autorulota lor din nordul Olandei până la un centru de îngrijiri paliative, conform BBC.

Pentru cei doi, aflați la peste 70 de ani, urma să fie ultima călătorie. La ora 10:30, medicii aveau să le administreze medicamente letale, printr-o procedură cunoscută drept eutanasie în cuplu, legală în Olanda.

Jan, tatăl băiatului, suferea de dureri cronice, iar Els, mama, fusese diagnosticată cu demență.

Acum, la doi ani distanță, fiul lor povestește despre decizia părinților, încercările de a-i convinge să mai aștepte și singurătatea profundă care i-a urmat.

Călătoria părinților spre eutanasiere

Bas plănuise un traseu pitoresc până la centrul de îngrijiri paliative, care trecea prin pajiștile și canalele din regiunea Friesland.

„Îmi amintesc și acum întreaga călătorie”, a spus el. Mama sa stătea pe bancheta din spate, iar tatăl său era pe scaunul din dreapta.

„Mama era convinsă, era sigură că asta voia să facă”, spune Bas. „Dar tata era puțin emoționat.”

„Mama mea s-a bucurat întotdeauna foarte mult de viață”, spune el. „Îmi amintesc că mi-a spus: «Mi-ar plăcea să trăiesc până la 80 de ani sau poate chiar până la 90».”

Tatăl său, în schimb, vorbea despre eutanasie de mai bine de zece ani, din cauza durerilor pe care le îndurase atât de mult timp.

În lunile dinaintea deciziei, Bas încercase să-și convingă părinții să-și amâne moartea.

„Am încercat să-i conving să mai rămână puțin – de ce să nu aștepte până la iarnă sau chiar până anul viitor?”, a spus băiatul.

„Tata se afla în situația asta de 10-15 ani, așa că probabil ar mai fi putut rezista câțiva ani. Dar cred că, dacă mai așteptau încă un an, mama ar fi început să aibă probleme…”. Dacă Els amâna solicitarea eutanasiei, exista riscul ca boala Alzheimer să avanseze, iar ea să nu mai fie considerată capabilă să ia singură decizia de a-și încheia viața.