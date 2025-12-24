Radu Drăgușin, moment inedit la Tottenham Hotspur: internaționalul român cântă la cimpoi într-un concurs de talente – VIDEO

24-12-2025 | 18:30
radu dragusin

Radu Drăguşin este protagonistul unor imagini inedite distribuite de Tottenham în social media. Participant la un “concurs de talente”, Drăguşin îşi arată abilităţile la cimpoi.

Vlad Dobrea

“Când Radu Drăguşin ia cimpoiul, te opreşti şi asculţi”, notează Tottenham pe Facebook, amuzându-se de situaţie.

Întregul flmuleţ a fost postat de club pe YouTube. Alături de Drăguşin, la “concursul de talente” participă Rodrigo Bentancur, Antonin Kinsky, Archie Gray, Dominic Solanke. Cei patru şi-au arătat abilităţile în domenii care le-au picat la ruletă, iar în cazul lui Drăguşin cimpoiul a fost varianta nimerită.

Ceilalţi au trebuit să facă animale din baloane, să fie ventriloc, să jongleze sau să ia rolul de rapper.

Pentru efortul său, Drăguşin a primit următoarele puncte: 7, 3, 8, 6, 2.

Câştigătorul concursului a fost Solanke, care a fost apreciat de colegi pentru talentul de rapper.

Sursa: News.ro

Polițiștii și inspectorii de stat în construcții fac cercetări amănunțite după ce peste șapte turiști aflați în piscina hoteluui Hilton din Sibiu s-a prăbușit tavanul.

