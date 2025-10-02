Radu Drăguşin şi-a cerut iubita în căsătorie. GALERIE FOTO

Fotbalistul echipei Tottenham şi al echipei naţionale Radu Drăguşin şi-a cerut iubita în căsătorie.

Jucătorul a postat mai multe imagini pe Instagram, în care apare alături de iubita ta Ioana Stan, care îşi prezintă inelul primit.

„Tu. Eu. Pentru totdeauna”, scrie la postarea care însoţeşte imaginile.

Radu şi Ioana formează un cuplu de patru ani şi locuiesc la Londra.

Cine este Radu Drăgușin

Radu Drăgușin este un fundaș central român, considerat unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai generației sale.

În ianuarie 2024, a fost transferat la Tottenham Hotspur.

