Căpitanul naționalei Angliei a fost desemnat cel mai bun fotbalist al lumii la vârsta de 33 de ani, după un sezon spectaculos alături de Bayern München și de echipa națională. Premiul a pus capăt anilor de critici legate de timpul îndelungat de care a avut nevoie pentru a câștiga trofee, potrivit Yard Barker.

Publicațiile din întreaga lume au evidențiat cifrele impresionante înregistrate de atacantul lui Bayern München, dar și drumul lung pe care acesta l-a parcurs până în vârful fotbalului mondial.

Jurnaliștii au fost de acord că această recunoaștere reprezintă o confirmare a valorii unui jucător ale cărui calități au fost subestimate ani la rând, înainte ca acesta să își câștige locul printre cei mai buni fotbaliști ai lumii și să readucă Balonul de Aur în Anglia după o așteptare de 25 de ani.

„Regele Harry”

Publicația franceză L'Équipe l-a numit pe Kane „Regele Harry”, subliniind că atacantul englez a câștigat prestigiosul trofeu la 33 de ani, după un sezon excepțional atât la echipa de club, cât și la națională.

Ziarul a evidențiat cele 73 de goluri marcate în 65 de meciuri, contribuția sa la succesele lui Bayern München, dar și faptul că a condus naționala Angliei până pe locul al treilea la Cupa Mondială.

Kane i-a devansat pe francezul Kylian Mbappé și pe spaniolul Lamine Yamal, care s-au clasat pe locurile al treilea, respectiv al patrulea.

Unul dintre titlurile publicației a transmis un mesaj direct: „Nu-l mai numiți niciodată un ratat”, făcând referire la criticile care l-au urmărit pe atacantul englez în anii în care nu reușea să câștige trofee.

În ediția tipărită, L'Équipe a celebrat și succesul spaniolei Alexia Putellas, care a câștigat Balonul de Aur pentru a treia oară în carieră.

„Un star obișnuit”

Publicația italiană La Gazzetta dello Sport s-a concentrat asupra drumului parcurs de Kane pentru a-și îndeplini visul, descriind câștigarea Balonului de Aur la 33 de ani, chiar în orașul său natal, Londra, drept un moment remarcabil al carierei.

Mutarea ceremoniei de la Paris în capitala britanică a oferit evenimentului o semnificație specială, potrivit jurnaliștilor italieni.

Ziarul a marcat momentul cu titlul de pe prima pagină: „Kane: noul rege este englez”.

„Regele Kane: regele lumii”

Publicația germană Bild a sărbătorit triumful atacantului lui Bayern München, subliniind că acesta a readus Balonul de Aur în campionatul Germaniei la aproximativ trei decenii după ce Matthias Sammer câștigase ultima dată trofeul.

Ziarul a citat declarațiile lui Kane:

„Este o mare onoare să joc pentru Bayern München. Sunt fericit să readuc trofeul la Bayern München.”

Atacantul englez i-a transmis și un mesaj antrenorului său, Vincent Kompany, care a urmărit ceremonia din spital:

„Urmărești acest moment din spital, dar sper că îți va da puțină energie.”

„Starul englez”

Publicația britanică Daily Mirror a pus accentul pe sezonul excepțional al lui Kane la Bayern München, evidențiind cele 61 de goluri marcate în 51 de meciuri pentru clubul german în sezonul trecut.

De asemenea, jurnaliștii au subliniat contribuția atacantului la câștigarea campionatului Germaniei și a Cupei Germaniei.

Aceste performanțe l-au transformat pe fotbalistul englez într-unul dintre principalii favoriți la câștigarea Balonului de Aur, trofeu pe care l-a ridicat pentru prima dată în carieră.

„Da, el poate”

Tabloidul britanic The Sun a prezentat victoria lui Kane drept recompensa pentru eficiența sa extraordinară în fața porții, acesta devenind primul fotbalist englez care câștigă Balonul de Aur după 25 de ani.

Publicația a evidențiat și concurența puternică din acest an, Kylian Mbappé și Lamine Yamal numărându-se printre cele mai importante nume aflate în cursa pentru trofeu.

„Încoronarea unui marcator determinat”

Publicația franceză Le Parisien s-a concentrat asupra transformării carierei lui Kane, un fotbalist considerat multă vreme doar un atacant eficient, fără să primească recunoașterea cuvenită pentru calitățile sale.

După transferul la Bayern München și reinventarea sa ca jucător, englezul a ajuns în vârful fotbalului mondial, câștigând Balonul de Aur 2026 la aproximativ 15 kilometri de Walthamstow, locul în care s-a născut.

Sfârșitul unei așteptări de 25 de ani pentru Anglia

Publicația britanică The Guardian a prezentat victoria lui Kane drept sfârșitul unei perioade de 25 de ani în care niciun fotbalist englez nu a reușit să câștige Balonul de Aur.

Distincția a venit după un sezon în care atacantul a câștigat Gheata de Aur a Europei, a contribuit la cucerirea titlului de campioană a Germaniei de către Bayern München și a impresionat în tricoul naționalei Angliei la Cupa Mondială.

Jurnaliștii britanici i-au lăudat și modestia, considerând că personalitatea sa și felul în care gestionează succesul sporesc valoarea realizărilor sale, atât pe teren, cât și în afara acestuia.

Doar Lionel Messi a marcat mai multe goluri decât Kane

Publicația portugheză A Bola s-a concentrat asupra cifrelor impresionante ale atacantului, subliniind că talentul și perseverența sa au fost, în cele din urmă, răsplătite, după ce a fost nevoit să aștepte până după vârsta de 30 de ani pentru a câștiga primele trofee importante.

Potrivit publicației, Kane a marcat 73 de goluri pe parcursul sezonului, depășind performanța de 69 de goluri reușită de Cristiano Ronaldo într-o singură stagiune.

Doar Lionel Messi a înregistrat o performanță superioară.

„Până de curând, toată lumea îl ironiza”

Publicația braziliană O Globo a evidențiat paradoxul carierei lui Kane, un fotbalist care a fost ironizat ani la rând pentru lipsa trofeelor, înainte ca transferul la Bayern München să îi schimbe complet povestea.

Jurnaliștii brazilieni au remarcat că atacantul a pus capăt perioadei fără trofee odată cu transferul la clubul german, unde a câștigat campionatul, Cupa Germaniei și Supercupa Germaniei.

Ulterior, sezonul său excepțional, în care a înscris 73 de goluri în 65 de meciuri, i-a adus și cea mai prestigioasă distincție individuală din fotbal: Balonul de Aur.