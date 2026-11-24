Poliția Națională l-a arestat pe soțul femeii, în timp ce pe aceasta și pe fiul lor îi caută în continuare. Cei trei sunt suspectați că făceau parte dintr-o grupare care viza persoane vulnerabile din Palma, pe insula Mallorca, conform Ultima Hora.

Ancheta a început în 2025, după ce polițiștii au primit mai multe sesizări privind dispariția unor bijuterii din aur din locuințe de pe insulă. Ancheta a scos la iveală un element comun: în toate casele vizate locuiau persoane care aveau nevoie de ajutorul unui îngrijitor.

Suspecții au intrat în atenția anchetatorilor după ce aceștia au identificat o femeie care lucra pentru o companie de servicii de îngrijire a persoanelor cu dizabilități. În activitatea sa, aceasta ajunsese să lucreze în aproximativ 100 de locuințe.

Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi profitat de încrederea câștigată în relația cu persoanele pe care le îngrijea pentru a le fura bijuteriile. În unele cazuri, obiectele din aur ar fi fost înlocuite cu bijuterii fără valoare, astfel încât victimele să nu observe imediat dispariția lor.

Polițiștii au audiat victimele și au reușit să recupereze o parte dintre obiectele furate. La începutul acestei săptămâni, soțul femeii a fost arestat, fiind suspectat de furt și apartenență la un grup infracțional. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi avut rolul de a participa la sustragerea și vânzarea bijuteriilor, alături de soție și fiul lor.

Femeia și fiul său sunt în continuare căutați de poliție.