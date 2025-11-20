Mircea Lucescu, după ce România a picat cu Turcia la barajul pentru CM 2026: „Un meci foarte dificil”

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, că întâlnirea cu Turcia, din semifinalele barajului de calificare la CM 2026, va fi una foarte dificilă și că tricolorii trebuie să fie pregătiți din toate punctele de vedere.

„Va fi un meci foarte dificil, Turcia este o echipă foarte bună. Eu am jucat de multe ori împotriva Turciei. Cunosc bine fotbalul turcesc. Avem la dispoziţie patru luni să ne pregătim. Toate echipele sunt foarte bune. M-am uitat la ultima evoluţie a lor împotriva Spaniei. Au jucători buni, pe care îi cunosc bine, mă rog, de acum 4-5 ani, când erau foarte tineri. Turcia trece printr-un moment bun. Noi trebuie să ridicăm jucătorii noştri, prin prezenţa lor la echipele de club. Fotbalul este imprevizibil, nu va fi uşor, trebuie să ne pregătim din toate punctele de vedere. Presiunea va fi ca la Zenica, ospitalitatea va fi diferită”, a declarat Lucescu.

Reacția selecţionerului Turciei, Vincenzo Montella

Selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella, a declarat, joi, după tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială, că îl cunoaşte bine pe antrenorul României, Mircea Lucescu, dar şi acesta, la rândul său, cunoaşte mentalitatea italiană şi pe cea turcă.

„Îl cunosc foarte bine pe antrenorul lor, Mircea Lucescu. Dar, după cum ştiţi, şi el cunoaşte foarte bine mentalitatea italiană şi pe cea turcă. A lucrat anterior cu echipa naţională a Turciei şi cu cluburi turceşti”, a spus Montella.

El a vorbit şi despre potenţiala finală a barajului: „Şi Slovacia are un antrenor principal italian. Atât Kosovo, cât şi Slovacia sunt echipe compacte. Vom continua să aplicăm principiul de a aborda fiecare meci în parte. Al doilea meci va fi în deplasare, dar în această etapă asta nu contează”.

„Toată lumea trebuie să dea sută la sută pentru a ajunge la Cupa Mondială. Ne vom concentra acum pe adversarii noştri şi vom lucra la strategia împotriva lor”, a mai declarat Montella despre barajul în care, în prima fază, turcii vor înfrunta România.

Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot într-o manşă unică, în data de 31 martie 2026.

Meciurile din barajul european pentru CM 2026

Grupa A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia & Herțegovina

Grupa B

Ucraina - Suedia

Polonia - Albania

Grupa C

Turcia - România

Slovacia - Kosovo

Grupa D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de SUA

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 dintre cele 48 de participante, ultimele şase urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată pe 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

