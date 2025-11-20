Mircea Lucescu, după ce România a picat cu Turcia la barajul pentru CM 2026: „Un meci foarte dificil”

Stiri Sport
20-11-2025 | 16:22
lucescu

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, că întâlnirea cu Turcia, din semifinalele barajului de calificare la CM 2026, va fi una foarte dificilă și că tricolorii trebuie să fie pregătiți din toate punctele de vedere.  

autor
Ioana Andreescu

„Va fi un meci foarte dificil, Turcia este o echipă foarte bună. Eu am jucat de multe ori împotriva Turciei. Cunosc bine fotbalul turcesc. Avem la dispoziţie patru luni să ne pregătim. Toate echipele sunt foarte bune. M-am uitat la ultima evoluţie a lor împotriva Spaniei. Au jucători buni, pe care îi cunosc bine, mă rog, de acum 4-5 ani, când erau foarte tineri. Turcia trece printr-un moment bun. Noi trebuie să ridicăm jucătorii noştri, prin prezenţa lor la echipele de club. Fotbalul este imprevizibil, nu va fi uşor, trebuie să ne pregătim din toate punctele de vedere. Presiunea va fi ca la Zenica, ospitalitatea va fi diferită”, a declarat Lucescu.

Reacția selecţionerului Turciei, Vincenzo Montella

Selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella, a declarat, joi, după tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială, că îl cunoaşte bine pe antrenorul României, Mircea Lucescu, dar şi acesta, la rândul său, cunoaşte mentalitatea italiană şi pe cea turcă.

„Îl cunosc foarte bine pe antrenorul lor, Mircea Lucescu. Dar, după cum ştiţi, şi el cunoaşte foarte bine mentalitatea italiană şi pe cea turcă. A lucrat anterior cu echipa naţională a Turciei şi cu cluburi turceşti”, a spus Montella.

El a vorbit şi despre potenţiala finală a barajului: „Şi Slovacia are un antrenor principal italian. Atât Kosovo, cât şi Slovacia sunt echipe compacte. Vom continua să aplicăm principiul de a aborda fiecare meci în parte. Al doilea meci va fi în deplasare, dar în această etapă asta nu contează”.

Citește și
mircea lucescu
Reacția lui Mircea Lucescu, după victoria cu Austria: „A învins inteligenţa şi cunoaşterea. Nicio minge nu ne-a surprins”

„Toată lumea trebuie să dea sută la sută pentru a ajunge la Cupa Mondială. Ne vom concentra acum pe adversarii noştri şi vom lucra la strategia împotriva lor”, a mai declarat Montella despre barajul în care, în prima fază, turcii vor înfrunta România.

Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot într-o manşă unică, în data de 31 martie 2026.

Meciurile din barajul european pentru CM 2026

Grupa A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia & Herțegovina

Grupa B

Ucraina - Suedia

Polonia - Albania

Grupa C

Turcia - România

Slovacia - Kosovo

Grupa D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de SUA

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 dintre cele 48 de participante, ultimele şase urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată pe 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00. 

A fost vândut primul apartament cu monede virtuale la Brașov. Tranzacția a surprins piața imobiliară

Sursa: News.ro

Etichete: Turcia, mircea lucescu, baraj, meci,

Dată publicare: 20-11-2025 15:58

Articol recomandat de sport.ro
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
Citește și...
Mircea Lucescu a cedat nervos după înfrângerea cu Bosnia: „O ruşine! Hal de stadion”. Selecționerul, val de atacuri
Stiri Sport
Mircea Lucescu a cedat nervos după înfrângerea cu Bosnia: „O ruşine! Hal de stadion”. Selecționerul, val de atacuri

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu Bosnia, pierdut cu 1-3, că arbitrul a fost părtinitor, el precizând că la faza în urma căreia a fost eliminat Denis Drăguş adversarul a simulat.

Reacția lui Mircea Lucescu, după victoria cu Austria: „A învins inteligenţa şi cunoaşterea. Nicio minge nu ne-a surprins”
Stiri Sport
Reacția lui Mircea Lucescu, după victoria cu Austria: „A învins inteligenţa şi cunoaşterea. Nicio minge nu ne-a surprins”

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a declarat duminică seara, după victoria cu Austria (1-0) în preliminariile CM 2026, că succesul a fost al inteligenței și al cunoașterii, lăudându-și jucătorii pentru perseverență.

Mircea Lucescu, enervat la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Austria. Ce spune despre duelul cu austriecii
Stiri Sport
Mircea Lucescu, enervat la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Austria. Ce spune despre duelul cu austriecii

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă ruşinaţi la ieşirea din teren.

Recomandări
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a amânat analizarea contestației AUR
Stiri actuale
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a amânat analizarea contestației AUR

Taxele locale NU mai cresc de la 1 ianuarie, după ce judecătorii Curții Constituționale au amânat analizarea contestației AUR privind pachetul fiscal pentru data de 21 ianuarie 2026.

Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu
Stiri actuale
Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu

Averea lui Iohannis este vizată de sechestru, în procesul deschis de ANAF legat de casa dobândită ilegal în Sibiu. Fiscul a cerut măsuri asiguratorii pentru bunurile deținute de Klaus și Carmen Iohannis.

Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților urmează să fie transmis joi către CSM pentru aviz.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 Noiembrie 2025

47:30

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28