Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială. Posibilii adversari ai României în barajul care ne-ar putea duce la turneul final

Echipa națională a României își află astăzi, după ora 14:00, adversarele din play-off-ul pentru Cupa Mondială din 2026. Semifinala este programată pe 26 martie, iar o posibilă finală pe 31 martie.

Naționala României mai are o șansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câștige două meciuri, semifinală și finală, ambele disputate într-o singură manșă, transmite Federația de Fotbal.

Tragerea la sorți a play-off-ului va avea loc joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich.

România a terminat pe locul 3 grupa de calificare la CM 2026, în spatele Austriei și Bosniei, însă va merge la baraj datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor, după cum arată Sport.ro.

La tragerea la sorți, tricolorii vor fi plasați în urna a patra și vor juca în deplasare semifinala barajului împotriva uneia dintre echipele din prima urnă: Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina.

Urnele pentru barajul CM 2026. Cum se va efectua tragerea la sorți

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo

Urna 4: România, Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

În semifinalele programate pe 26 martie, se împerechează echipele din urna 1 cu cele din urna 4, iar cele din urna 2 cu cele din urna 3. Formațiile din urnele 1 și 2 vor fi gazde.

Tot la tragerea de joi se vor stabili și potențialele finale, programate pe 31 martie. Gazdele se vor stabili prin tragere la sorți.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













