Mircea Lucescu a cedat nervos după înfrângerea cu Bosnia: „O ruşine! Hal de stadion”. Selecționerul, val de atacuri

Stiri Sport
16-11-2025 | 07:40
Mircea Lucescu

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu Bosnia, pierdut cu 1-3, că arbitrul a fost părtinitor, el precizând că la faza în urma căreia a fost eliminat Denis Drăguş adversarul a simulat.

autor
Stirileprotv

Lucescu a vorbit critic şi despre starea stadionului din Zenica şi despre scandările suporterilor bosniaci.

“Un meci pe care l-am pierdut din cauza comportării din repriza a doua, datorită lipsei de concentrare din prima repriză, când puteam să marcăm 3-4 goluri fără probleme. Arbitrul le-a lăsat toate faulturile. Pe Marius Marin acum îl coase şi el nici măcar nu s-a dus să vadă faza. La Drăguş, adversarul a venit din spate, a văzut că ridică piciorul şi a intrat direct în el. N-a păţit nimic că nu i s-a dat nimic, a simulat.

Din momentul ăla noi am cedat. Toate duelurile lor le-au câştigat, şi în duelurile pe care noi le-am câştigat tot ei au câştigat, cu arbitrajul ăsta. Pe presiunea lor şi cu puţină teamă care s-a instaurat, i-am avantajat pe ei. Impinşi de public, cu foarte mult curaj, au intrat în toate duelurile cu foarte multă agresivitate.

Eu consider că nu e roşu la Drăguş. Bineînţeles că trebuia să pună corpul şi să nu ridice piciorul sus, dar nu era în dispută cu adversarul. El a ridicat piciorul la minge. În acel moment, arbitrul ne-a dezavantajat foarte tare.

Citește și
mircea lucescu
Reacția lui Mircea Lucescu, după victoria cu Austria: „A învins inteligenţa şi cunoaşterea. Nicio minge nu ne-a surprins”

Am arătat copilărie în anumite momente. La primul gol trebuia să scoatem mingea în afara terenului şi nu se mai ajungea acolo.

O ruşine! Când mă uit în ce hal de stadion jucam... fotografii stăteau pe nişte scaune pe culoarul ăla, jucătorii nu aveau unde să se încălzească. Dacă noi suntem aşa cum au strigat ei, atunci cum sunt ei, la tot ce se întâmplă aici? La nivelul ăsta al competiţiei nu se poate să joci pe un astfel de stadion.

Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic”, a spus Mircea Lucescu la Prima Sport, potrivit News.ro.

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.

Sursa: News.ro

Etichete: romania, mircea lucescu, cupa mondială, Bosnia si Hertegovina,

Dată publicare: 16-11-2025 07:40

Articol recomandat de sport.ro
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Citește și...
România, învinsă de clar de Bosnia și a pierdut şansa de a ajunge la Mondiale din grupele preliminare. Barajul, ultima șansă
Stiri Sport
România, învinsă de clar de Bosnia și a pierdut şansa de a ajunge la Mondiale din grupele preliminare. Barajul, ultima șansă

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Reacția lui Mircea Lucescu, după victoria cu Austria: „A învins inteligenţa şi cunoaşterea. Nicio minge nu ne-a surprins”
Stiri Sport
Reacția lui Mircea Lucescu, după victoria cu Austria: „A învins inteligenţa şi cunoaşterea. Nicio minge nu ne-a surprins”

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a declarat duminică seara, după victoria cu Austria (1-0) în preliminariile CM 2026, că succesul a fost al inteligenței și al cunoașterii, lăudându-și jucătorii pentru perseverență.

Mircea Lucescu, enervat la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Austria. Ce spune despre duelul cu austriecii
Stiri Sport
Mircea Lucescu, enervat la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Austria. Ce spune despre duelul cu austriecii

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă ruşinaţi la ieşirea din teren.

Recomandări
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
Stiri externe
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac

Rusia a lansat trei rachete balistice asupra Ucrainei în timpul atacurilor nocturne de vineri spre sâmbătă, numărul morților în ultimele 24 de ore ridicându-se la nouă, potrivit autorităților ucrainene.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet
Stiri actuale
ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet

În ciuda promisiunilor de reformă și îmbunătățirii rezultatelor, transparența rămâne unul dintre capitolele deficitare din activitatea ANAF. Instituția îngreunează accesul cetățenilor la lista marilor datornici, informație care ar trebui să fie publică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Noiembrie 2025

30:03

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E27

20:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Călin Goia la Întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28